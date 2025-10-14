黃國昌被爆吸收駭客竊個資 卓冠廷：已原形畢露儘早投案吧

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批駭客志工團，駭客團曾抓取前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟等人的對話紀錄，並上傳暗網販賣。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，一個立法委員，將權力玩弄至此，資金來源與情資流向境外的疑慮不只讓國安警報大響。所有與民眾黨、黃國昌做對的人都叫活在被肉搜的恐懼中。

卓冠廷在臉書PO文表示，黃國昌不只是狗仔頭，還是駭客頭子？黃國昌不僅被爆組建「狗仔集團」跟監府院黨高層，現在更被揭露其背後的「駭客軍團」，明顯踰越「揭弊」，是前所未聞的政治醜聞。

卓冠廷指出，根據今天《鏡週刊》揭露的內容，黃國昌不得不面對司法了，吸收駭客，滲透國家基礎設施：涉案央廣員工自稱是「黃國昌的人」；涉嫌竊取政府、民間機敏資料，並上暗網兜售；集團式一條龍作業：專業網軍肉搜不利言論，將資料交給黃國昌助理後，透過入侵戶政單位查出個資，進一步剷除異己。

卓冠廷指出，全面政治偵防：黃國昌同時利用狗仔、駭客和職網軍，將政治對手、機關機密、甚至一般民眾隱私，變成個人的政治武器，只為了他的私利，一個立法委員，將權力玩弄至此，資金來源與情資流向境外的疑慮不只讓國安警報大響。所有與民眾黨、黃國昌做對的人都叫活在被肉搜的恐懼中。

卓冠廷直言，請黃國昌不要再當超速仔，別再眷戀權力，你已經原形畢露了，儘早投案吧。

