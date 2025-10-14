批傅崐萁、花縣府自己在垂直避難 卓揆籲共同承擔責任

行政院長卓榮泰批評國民黨立委傅崐萁、花蓮縣政府自己在垂直避難，呼籲共同承擔責任。（記者王藝菘攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，復原工作仍持續進行中，但花蓮縣政府新版的撤離計畫卻卡關，要求中央「主動」協助，讓中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成動怒。對此，行政院長卓榮泰今強調，依照「災害防救法」規定，核定災害防救計劃、撤離安置的執行都是地方政府，但中央沒有卸責，進到災區全力協調各人力、物力資源。卓並批評，「是委員跟花蓮縣政府自己在垂直避難！」

立法院今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，卓於會前接受媒體聯訪，針對時事議題進行回應。

對於花蓮災區防救計劃、撤離安置等責任歸屬，卓榮泰表示，就事論事，就法論法，依照災防法所有條文，都可清楚看出最重要的幾個關鍵。該法第8條寫著，直轄市、縣市政府要成立災害防救會報核定的事項，第1項就是核定各直轄市、縣市地區的災害防救計畫，所以災害防救相關計畫都是由地方核定。

卓榮泰續指出，根據災防法第24條又清楚寫道，為保護人民生命、財產安全或防止災害擴大，直轄市、縣市政府及鄉鎮市區、山地原住民區公所在災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。法律規定清清楚楚，計畫擬定是地方縣市政府，撤離安置的執行是縣市鄉鎮區公所，清楚而明白。

卓榮泰說，昨天在花蓮前進協調所，季連成政委主持多天都非常有秩序、效率，但卻發生花縣府不核定疏散計畫，也不採取垂直避難，這都與法律規定相違背。委員（指國民黨立委傅崐萁）、花縣府在9月23日後，全國人民看得清楚，責任一直往中央推，但中央沒有卸責，進到災區全力協調，但法律責任要清楚。

「委員、花縣府不能責任就往中央推，現在又往鄉鎮市區公所推，自己中間難道就沒有責任嗎？」卓榮泰批評，這個是在垂直避難，是委員和花縣府自己在垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區推，這個非常不應該。

卓榮泰也提及，新版「財政收支劃分法」，花縣府利用各種算法多了那麼多錢，「看到這種現象，值得嗎？應該嗎？可以嗎？對花縣府救災的表現上，我要嚴重質疑。」他說，復原工作還在進行，災害搶救也還沒結束，不要再推責任，大家共同承擔責任，災民才會看到希望，互相推責任，會讓人民感到非常無奈。

