    政治

    旗下駭客竊取林錫耀「對話紀錄」暗網兜售 黃國昌：證據在哪？

    2025/10/14 10:13 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批駭客志工團，駭客團曾抓取前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟等人的對話紀錄，並上傳暗網販賣。對此，黃受訪時回應：「我從沒有駭客集團，我上網兜售，請問證據在哪？」

    據週刊報導，黃除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資。而前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥等人討論司法高層人事案的對話資料，也是黃國昌靠一批駭客作義工，無償得來的，之後再將對話截圖拼湊後上傳暗網，再高價兜售，一張圖索費2萬元。

    「什麼我養駭客，入侵人家的個資，胡說八道，我從來不幹這種事情！」黃國昌批評，最好笑的是，用這種虛構故事，還想要幫林錫耀洗白，但要謝謝《鏡週刊》，原來林錫耀把黑手伸到檢調喬人事，社會好像已經忘了，也沒什麼媒體在追，又喚起大家的記憶。

    黃國昌質疑，黨檢媒三位一體的國家機器又動起來，若北檢真的掌握他養駭客入侵個資的事情，那就大大方方約談自己，怎麼不是這樣做呢？怎麼把一些片面扭曲的事情洩漏給《鏡週刊》。

    媒體追問，週刊指涉駭客集團將對話紀錄上傳到暗網兜售？黃國昌強調，「你剛剛發問是我的駭客集團，我從沒有駭客集團，此外我上網兜售，請問證據在哪？」今天林錫耀把手伸到司法檢調喬人事的東西，是網路上出來後，到目前為止民進黨從頭到尾迴避，現在是要為幫林錫耀洗白，不分青紅皂白往他身上潑糞，簡直莫名其妙。

