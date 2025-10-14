今年度ICAO大會閉幕 外交部：共20國議會以友我決議等方式挺台

第42屆「國際民航組織」大會10月3日閉幕。今年共有20國中央及地方議會以通過友我決（動）議、致函及發表聲明等方式，公開支持台灣參與ICAO及反對中國片面改變M503等航路。（路透檔案照）

3年1度的第42屆「國際民航組織」（ICAO）大會已於10月3日閉幕。外交部指出，今年共有20國中央及地方議會以通過友我決（動）議、致函及發表聲明等方式，公開支持台灣參與ICAO及反對中國片面改變M503等航路，外交部社群媒體在本屆ICAO推案期間，總觸及、曝光數逾227萬次，成效較上屆更佳。

外交部表示，國際社會支持我國參與ICAO的聲量愈發強勁，自2022年上屆大會以來，全球近百國、逾萬名政要、國會議員及各界友人以多元方式聲援我國專業參與ICAO等聯合國體系及國際組織，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，美國運輸部長已連續兩屆在ICAO大會明確發言支持台灣參與；美國駐團代辦Anthony Clare更首度在本屆大會駁斥中方扭曲聯大第2758號決議，重申該決議並未排除台灣參與如ICAO等技術或專門機構；法國、德國及紐西蘭等理念相近國家也以間接方式在大會聲援我國；我國友邦也均以執言、發表書面聲明、致函或社群媒體貼文等方式為我國發聲；美國在台協會及英國在台辦事處則在社群媒體推文支持我國參與ICAO。

立法部門方面，外交部盤點，美國聯邦參、眾議院及30個州議會、英國、加拿大、荷蘭、德國、法國、瑞典、匈牙利、西班牙、義大利、愛爾蘭、瑞士、以色列、墨西哥、阿根廷、烏拉圭、瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯與巴拉圭等近20國中央及地方議會以通過友我決（動）議、致函及發表聲明等方式，公開支持台灣參與ICAO及反對中國片面改變M503等航路。

外交部指出，交通部民用航空局副局長林俊良率領的「ICAO行動團」於本屆ICAO大會期間，與各國代表團及民航相關專業組織進行27場雙邊會談，並首度在加拿大國會「國家媒體發布廳」（National Press Gallery）舉行國際記者會；交通部長陳世凱的專文、外館投書、館長受訪及友我報導共獲38國主流媒體刊出161篇；外交部及各外館臉書、X、IG、Threads等新媒體平台於國際民航組織大會推案期間，共計發布1143則貼推文，總觸及、曝光數逾227萬次，成效較上屆更佳。

外交部重申，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應遺漏任何人，唯有納入包括台灣在內所有利害關係者的共同參與，才能促成ICAO提倡的「安全天空、永續未來」（Safe Skies, Sustainable Future）目標真正實現，呼籲ICAO正視國際挺台參與的正義之聲，秉持專業中立原則，邀請台灣參加包括大會在內的ICAO各項會議、機制及活動。

