曝疑黃國昌網軍PTT發文紀錄 吳靜怡：有一些人就是這麼變態、無恥

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌繼捲入養狗仔跟拍政治人物後，又爆出養駭客爭議風暴。對此，媒體人吳靜怡po出疑似黃國昌網軍在PTT的發文，質疑「黃國昌！出來，回答我！這是不是你的網軍發文？」

吳靜怡在社群平台Threads發文表示：「黃國昌！出來，回答我！這是不是你的網軍發文？[爆卦] 暗網TG記錄揭開賴死辦柯P謎團；帳號：DestinyRay然後這隻狗仔之前還發了；[新聞] 賴總統：對外成立主權基金 對內提升國發。」

吳靜怡指出，不只如此，他的好夥伴是不是最愛在股版發文[新聞]【賴清德滿周年股民打分數】；帳號：kenny5411；[新聞] 台股下周「剉咧等」？以色列空襲伊朗恐慌、[新聞] 怕被當人頭戶！4銀行下狠手封鎖[新聞] 接受日媒專訪喊話民主國家 、[新聞] 美中關稅互降115%台股明天要大漲？、[新聞] 台幣若升破彭淮南防線影響GDP多少？、[爆卦] 驚爆沈伯洋監控LINE和FB，誰給他的授權？

吳靜怡直言，黃國昌是不是不只狗仔、駭客還有網軍？這整個一系列就是為了影響台灣政局，找了駭客入侵手機竊取對話、竄改對話丟暗網賣錢，然後找帳號丟社群再貼八卦版爆卦帶風向，輿論製造新聞再做圖卡到處散佈！有一些人，就是這麼的變態、無恥。

