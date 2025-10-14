曝黃國昌曾要求更辛辣結果 李忠憲：到底每天在幻想什麼？

成功大學教授李忠憲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔風暴，今日又遭週刊踢爆坐擁駭客網軍，進行竊取個資、機敏資料、網路出征等行為。成功大學教授李忠憲表示，有次黃國昌向他要更辛辣的結果，李忠憲說這樣的論述已經很支持我們的立場，不過他很失望雙手一攤說：就這樣！一副對李忠憲很不滿意！但畢竟那時候，李忠憲資訊科技和資訊安全的學經歷背景還是可以唬的過黃國昌，他沒有再回去躺在椅子上，還是勉強送到電梯門口，笑臉送客，握手叫忠憲兄！

李忠憲在臉書PO文表示，黃國昌一招吃定科技宅男當工具人！「黃通常會先在白板寫下弊案的關鍵字，要求與會者當場分析，指出揭弊方法、人物跟關鍵因素，有如資格審核評比。」

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，這他有經驗，喚醒了他在歌德學院關鍵字腦力激盪學習的過程，有次黃國昌向他要更辛辣的結果，李忠憲說這樣的論述已經很支持我們的立場，不過他很失望雙手一攤說：就這樣！一副對李忠憲很不滿意！但畢竟那時候，李忠憲資訊科技和資訊安全的學經歷背景還是可以唬的過黃國昌，他沒有再回去躺在椅子上，還是勉強送到電梯門口，笑臉送客，握手叫忠憲兄！

李忠憲酸，他覺得這個人從小不知道看了什麼有毒的東西，因此造成腦子這樣的影響！到底每天都在幻想什麼？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法