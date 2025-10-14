苗縣府防墜樓意外再發生 下班時段開啟陽台門即發警報

苗栗縣政府第一、二辦公大樓最近加強下班時段夜間7點至隔天清晨6點樓層門禁管制，只要在此時段開啟到陽台的大門，就會觸動警報，防範意外再發生。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府57歲黃姓科長，6月下旬日凌晨被發現倒臥於縣府第一辦公大樓後方無障礙坡道死亡，苗栗檢警相驗研判從高處墜落；苗栗縣政府最近加強第一、二辦公大樓下班時段夜間7點至隔天清晨6點樓層門禁管制，只要在此時段開啟到陽台的大門，就會觸動警報，防範墜樓意外再發生。

實施以後，有些員工在下班時段，因到陽台抽菸，一開啟至陽台的門，就馬上發警報，引發保全人員緊張，趕緊前往查看，虛驚一場。

據指出，當初黃姓科長是在下班時段，從樓層間的窗戶墜落，躺在在第一辦公大樓後方的無障礙專用坡道，警方研判從高處墜落，家屬對死因無異議。

苗栗縣政府為防範意外再發生，已加強第一、二辦公大樓二樓以上至頂樓的門禁管制，主要是下班後7點至隔天清晨6點門禁管制，並在進出陽台的大門貼上「系統管制中，19點至6點開啟此門，將觸發警報」告示提醒，強化員工下班後進出安全。

苗栗縣政府在第一、二辦公大樓進出陽台大門貼上「系統管制中，19點至6點開啟此門，將觸發警報」告示，強化員工下班後進出安全。（記者張勳騰攝）

