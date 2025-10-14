為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被爆擁駭客、網軍是否提告 黃國昌：把精力放在該做的事

    2025/10/14 09:57 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌捲入成立狗仔集團風暴，今日又遭週刊踢爆坐擁駭客網軍，進行竊取個資、機敏資料、網路出征等行為。針對媒體詢問黃是否會對週刊提告？黃國昌僅說，若真的要告《鏡週刊》不知道要告幾條了，他會把精力放在該做的事情上。

    週刊報導指出，黃除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資。而前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥等人討論司法高層人事案的對話資料，也是黃國昌靠一批駭客作義工，無償得來的，之後再將對話截圖陸續上傳暗網，再高價兜售，一張圖索費2萬元。

    週刊更接獲爆料，一名曾加入黃國昌官方後援會的粉絲透露，黃會以討論弊案為由，讓能力較好的網軍或駭客到民眾黨服務處面談。臉書粉專「鬼針草聯隊」為例，每天都會在網路搜尋不利黃國昌的言論，還肉搜原始貼文者個資，替黃出氣。

    對此，黃國昌表示，老實講，若真的要告《鏡週刊》不知道要告幾條了，社長裴偉身上應該揹著上百條官司，在做這種生意牟利的人，會在意這種事嗎。

    他強調，會把精力放在該做的事情上，而做一些奇奇怪怪、超越法律紅線的事情，請大家放心，該負責任他們必須要付。

