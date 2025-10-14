竄改央廣「五星旗」內鬼是他的人？ 黃國昌：吳工程師是跟我檢舉

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批「駭客志工團」；黃國昌受訪時回應：「我必須要說，簡直是莫名其妙，徹底的莫名其妙」。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批「駭客志工團」。週刊揭露，中央廣播電台9月11日官網遭惡意竄改置放中國五星旗，北檢調查後懷疑內賊所為，調查出一名吳姓員工但吳嫌否認犯行並自爆，黃國昌曾找他協助查弊，還自稱「黃國昌的人」。對此，黃國昌受訪時回應：「我必須要說，簡直是莫名其妙，徹底的莫名其妙」。

週刊報導指出，中央廣播電台官網9月11日遭惡意竄改置放中國五星旗，涉案的吳姓員工否認犯行，認為央廣網路後台有重大漏洞，多次示警卻無人理會，為了自清還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，稱黃曾找他協助查弊，強調自己是「黃國昌的人」。

黃國昌表示，他沒有什麼要解釋的，《鏡週刊》整篇張冠李戴、虛構故事、胡說八道，不曉得週刊是蠢還是壞，還是又壞又蠢？把完全不相關的串在一起，現在又開始連載科幻小說了嗎？對於週刊捏造故事的能力，真的是嘆為觀止。

黃國昌強調，央廣的吳姓工程師，事情很簡單，他跟自己檢舉央廣有資安漏洞，用的公司好像有在中國經營事業，「我請他進一步提供資料，他沒提供完整資料，週刊卻用隻字片語，人家檢舉我的對話紀錄編故事，我必須要說，簡直是莫名其妙，徹底的莫名其妙。」

