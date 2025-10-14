為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌被爆吸收駭客竊個資 葉耀元酸：此地無銀三百兩

    2025/10/14 11:56 即時新聞／綜合報導
    黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，今日週刊再爆料還擁有一批駭客志工團，黃國昌稍早開記者會回應，「什麼我養駭客，入侵人家的個資，胡說八道，我從來不幹這種事情！」。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，遇到這種嫌疑，作為政治人物應主動說明，而非一直「問A答B」、「無限輪迴民進黨介入檢調」，接著酸說「此地無銀三百兩就是在說你這種行為」。

    葉耀元於「葉教授的國際事務學院」臉書粉專發文表示，「我是這樣想的啦，不管是狗仔還是駭客，遇到這種嫌疑的時候作為政治人物都應該要主動說明，把自己放在最高的道德標準，而不是在那邊一直問A答B，只會無限輪迴民進黨介入檢調，講得好像這一切的跟你沒有關係一樣」。

    葉耀元指出，「此地無銀三百兩就是在說你這種行為，謝謝。不過就有一票選民喜歡這個套路，能怎麼辦（供需法則，唉）」。

    網友看到貼文後紛紛留言表達不同想法，有人說「閉著眼睛的人看不到真相，就無法能夠畫下句點」、「現在還有蔥粉洗地說民進黨用國家機器把弊案藏到要用駭客來揭弊，現在已經挖到動搖國本的大弊案才會被傻鳥網軍跟綠霉追殺，真懷疑牠們平常嗑了什麼」。

    相關新聞請見︰

    旗下駭客竊取林錫耀「對話紀錄」暗網兜售 黃國昌：證據在哪？

