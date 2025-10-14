為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌被爆養「駭客軍團」竊資 吳靜怡批：對輿論的暴力操控

    2025/10/14 10:13 即時新聞／綜合報導
    吳靜怡指出，黃國昌的「駭客帝國」最可怕之處，不僅在於竊取機敏資料，更在於對輿論的暴力操控，操控台灣的仇恨。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期身陷「狗仔隊」爭議，不過週刊今日驚爆黃國昌除了「狗仔隊」還有「駭客軍團」，不僅竊取機敏資料，更針對輿論進行操弄。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）指出，黃國昌的「駭客帝國」最可怕之處，不僅在於竊取機敏資料，更在於對輿論的暴力操控，操控台灣的仇恨。

    吳靜怡首先就質疑，「賴清德死辦柯文哲謎團」是不是黃國昌用駭客和網軍搞的假新聞？並提到，7月下旬社群開始出現一則暗網兜售前民進黨秘書長林錫耀任内在法務部四處關說的記錄，直指是北檢王俊力的晉升細節，並且惡意指控賴清德為何「死辦柯文哲」。

    吳靜怡表示，此紀錄的部分內容照片和文字被刻意貼到論壇、引發熱議，同時特定政黨的粉絲群組、網路側翼開始鋪天蓋地宣傳「賴清德死辦柯文哲」，一條龍的操作模式，讓藍白相信檢調有特別受到指揮。吳靜怡說：「看了鏡週刊報導，原來，這一切，是黃國昌找駭客入侵林錫耀手機，甚至變造對話放置暗網兜售！然後，再找網軍散佈謠言嗎？臭不可聞，變態至極！」

    吳靜怡強調，若黃國昌如媒體報導有養狗仔與駭客進行政治偵防、侵害個人隱私的偷拍和竊取個資，國安單位應該要馬上立案追查，此外，北檢也應該積極偵辦上次恐嚇整個檢調的人與「鬼針草聯隊」是否有關連。

    吳靜怡強調，黃國昌的「駭客帝國」最可怕之處，不僅在於竊取機敏資料，更在於對輿論的暴力操控，操控台灣的仇恨，例如四叉貓爆料黃砸90萬找時力人士、蔥粉組成「鬼針草聯隊」監視社群言論、三立記者私人影片被入侵還遭肉搜、蔡適應被發動「網路圍剿」等，這是一種結合駭客滲透、狗仔偷拍、網軍霸凌的「數位極權式政治操作」。

    吳靜怡最後也質疑黃國昌如此操作的資金流向，並說：「黃國昌的政敵不是賴清德，而是整個台灣的體制。」

