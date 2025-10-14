張凱維駁爆料稱將提告 馬郁雯 ：已檢附相關資料依法按鈴告發

青年監督聯盟陳又新、許譽騰、媒體人馬郁雯（圖中）召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（資料照）

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰昨舉辦記者會，指稱國民黨立委王鴻薇的助理張凱維除涉入黃國昌狗仔集團、兜售偷拍照片，另和資本額十萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用230萬餘元，恐涉犯貪污治罪條例「藉勢藉端勒索」，今（14日）會去北檢主動告發。張凱維今日聲明駁斥，並表示將提告。對此，馬郁雯表示，假提案、真索賄，究竟是張凱維個人行為？還是有老闆王鴻薇授意下進行？我們稍早已經檢附相關資料，依法按鈴告發，就交給檢調好好調查！

馬郁雯在臉書PO文表示，昨天我們踢爆王鴻薇助理張凱維，利用國會助理身分，跟一家資本額10萬的艾弗行銷傳媒，跑去向台灣安進藥品假提案、真索賄，張凱維忙著撇清，而他老闆王鴻薇則是搭特快車，火速切割。

馬郁雯指出，張凱維自稱在傳媒公司無職位、也沒有前往台灣安進提案要反告他們，昨天他們開完記者會後，律師柯晨皓上節目爆料，一一打臉張凱維說法，包括張凱維確實有前往台灣安進提案，投影片內容也是是張凱維主導，甚至還為此成立工作群組，前後有兩個版本，第一版爛到不行，提案後甚至拿到藥廠的五點意見回饋，且柯晨皓律師早提醒過這樣會觸及法律紅線，張凱維仍置之不理。

馬郁雯續指，雖然台灣安進當時並未接受張凱維與艾弗傳媒提案，但即便如此，貪污治罪條例還是針對「未遂者」罰之，而我們也認為張凱維行為，已經符合貪污治罪條例第四條第一項第二款，藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑。

馬郁雯直言，而假提案、真索賄，究竟是張凱維個人行為？還是有老闆王鴻薇授意下進行？我們稍早已經檢附相關資料，依法按鈴告發，就交給檢調好好調查！

