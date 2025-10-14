郝龍斌遭偽造AI擁吻照 曹興誠：笑看國民黨現世報

前台北市長郝龍斌質疑「境外勢力」網軍介入國民黨主席選舉，近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，也遭不名人士用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（圖擷取自網路）

中國國民黨主席選舉18日投開票，候選人郝龍斌連日揭露，他遭到「境外網軍」攻擊。網路上更流傳，不明人士製作的郝龍斌與北市議員柳采葳親吻的AI影片。對此，前聯電董事長曹興誠今日直指，笑看國民黨的現世報。

曹興誠發文指出，最近國民黨的郝龍斌，被偽造了和柳采葳的擁吻照；趙少康跳出來，指責中共網軍，還警告民進黨不要幸災樂禍。這是國民黨的現世報，民進黨有十足的理由幸其災、樂其禍，「我不是民進黨，卻更有理由笑看鬧劇的發展」。

曹興誠談及，今年初中共國安部偽造他的一些不雅照，交給那個下三濫的謝寒冰放在網上瘋傳。如果說當時郝龍斌、趙少康沒有幸災樂禍，鬼才相信。為了防止大罷免被移轉焦點，自己當時選擇沈默隱忍，只是向刑事警察局報案要求偵辦。豈料今年2月26號報案以後，到現在已經10月了，案件石沉大海，不知道我們刑事單位每天在忙什麼貴事？

曹興誠質疑，「我有理由懷疑，我們一部分刑事單位已經被中共國安部滲透，當然會對中共國安部背後主導的案件置若罔聞」。

曹興誠批評，對謝寒冰的違法行為，徐巧芯的反應最低級。「她說我是『下半身通匪』。這樣一說，把所有中國女性都貶低成了『匪』，也嚴重污辱了所有陸配和他們的家屬」。

曹興誠強調，他一向反共不反中，也絕對尊重女性的隱私。像中共和謝寒冰這種人，把個人的隱私加以渲染、用以鬥爭，毫無現代的人權概念，基本上就是低級的惡棍、流氓。郝龍斌代表國民黨承受了現世報，謝寒冰和徐巧芯也一定會有報應，只是時間未到而已，且讓我們繼續笑看國民黨鬧劇的發展。

