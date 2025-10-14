黃國昌被爆吸收駭客竊個資 黃帝穎：如涉及國家機密保護法罪責將上升

律師黃帝穎。（資料照）

有媒體今日爆料民眾黨主席黃國昌除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，對此律師黃帝穎表示，黃國昌駭客破解網路機敏資料及駭進戶政單位，涉犯刑法妨害電腦使用罪及個資法，最重5年徒刑。如涉及國家機密保護法，罪責將上升。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌狗仔及駭客對話截圖陸續曝光，代表黃國昌狗仔及駭客集團內均有吹哨者，黃國昌不敢提告反顯心虛，鏡週刊今爆黃國昌與駭客的對話截圖，顯示黃除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，黃國昌醜聞風暴持續擴大。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，黃國昌駭客集團涉犯刑法妨害電腦使用罪及個資法，最重5年徒刑，週刊爆任職央廣的駭客遭黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，更離譜的是，若發現有不利黃國昌的言論，黃的網路禁衛軍還會駭進戶政單位查留言者的個資。

黃帝穎直言，黃國昌駭客破解網路機敏資料及駭進戶政單位，涉犯刑法妨害電腦使用罪及個資法，最重五年徒刑。如涉及國家機密保護法，罪責將上升。

