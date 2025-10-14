黃國昌被爆收駭客竊個資 周軒整理條列爆料：事情大條了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

有媒體爆料民眾黨主席黃國昌收駭客竊個資，對此，政治工作者周軒感嘆「事情真的大條了。」並整理今日媒體爆料指出黃國昌除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，從黃國昌還是時代力量立委時開始，而最近藝人劉香君老公、台灣資深製作人李能謙被揪出扮演智障小草搞民眾黨，就是被在網路海巡的蔥粉抓包，將資料交給黃國昌助理鄭凱燁，再由黃的駭客集團侵入戶政單位查出李的背景等個資，最後找人將資料交給檢調單位，一條龍作業替黃掃除黑粉，網友看到貼文後怒轟「哇靠，除了當狗仔，還當駭客啊！」

周軒整理與爬梳今日媒體關於黃國昌爆料，指出中央廣播電台官網9月11日遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署蒐證後懷疑內賊所為，沒想到，涉案的吳姓員工否認犯行，認為央廣網路後台有重大漏洞，多次示警卻無人理會，為了自清還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，表示黃曾找他協助查弊，並說他是「黃國昌的人」。

周軒繼續列出，知情人士透露，日前一項檢調人事遭暗網披露，就是這一群人所為。本刊取得黃國昌與駭客的對話截圖，顯示黃除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，從黃國昌還是時代力量立委時開始；日前遭流出到暗網的，前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟討論司法高層人事案的對話資料，是黃國昌靠一批駭客作義工，無償得來的，之後再加工拼湊散佈，黃的駭客集團將這批對話截圖陸續上傳暗網，再高價兜售，一張圖索費2萬元。

周軒補充，一名曾加入黃國昌官方後援會的粉絲告訴本刊，黃會以討論弊案為由，讓能力較好的網軍或駭客到民眾黨服務處面談，他並舉臉書粉專「鬼針草聯隊」為例，說這個由死忠蔥粉組成的網路社團，每天都會在網路搜尋不利黃國昌的言論，還肉搜原始貼文者個資，替黃出氣，最近藝人劉香君老公、台灣資深製作人李能謙被揪出扮演智障小草搞民眾黨，就是被在網路海巡的蔥粉抓包，將資料交給黃國昌助理鄭凱燁，再由黃的駭客集團侵入戶政單位查出李的背景等個資，最後找人將資料交給檢調單位，一條龍作業替黃掃除黑粉。

網友們看到貼文後紛紛留言「好噁心天啊，完完全全的犯罪行為」、「他的所作所為根本跟敵國的間諜沒兩樣」、「天啊，一個立法委員，做一堆違法的事」、「他怎麼那麼有錢，可以養這些狗仔、網廵和駭客？」、「把犯罪美化成揭弊」、「他大概幻想自己是中情局的」。

