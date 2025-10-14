央廣官網被「內鬼」置入五星旗又遭網攻！學者︰恐已被中共滲透

中央廣播電台官網首頁日前被惡意置換為五星旗。（資料照）

中央廣播電台官網9月11日遭惡意竄改置放中國五星旗，北檢查出「內鬼」央廣網站工程師吳政勳、主管岳昭莒及廠商涉案，並意圖於雙十國慶故技重施，準備讓賴政府難看。知情人士透露，央廣不只是首頁被置入五星旗，9月19、25日網站也曾遭網攻癱瘓；學者研判，央廣恐怕已被中共滲透，不是單純資安事件。

今年9月11日，國營媒體央廣官網遭不明人士入侵，首頁版頭（banner）被惡意置入五星旗，隨即主動檢送相關事證向所轄台北市警察局，以及與其簽有安防協議的法務部調查局報案，請求科技協助、調查偵辦。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署指揮台北市刑大偵辦，兩度發動搜索，傳喚央廣網站管理人員吳政勳及其主管岳昭莒，以及廠商黃富琳到案。台北地方法院日前裁定3人分別以27萬元、15萬元及10萬元交保，檢方則提出抗告。

央廣昨日發聲明表示，日前已將涉案員工停職處分，進一步完整資安防火牆，並委任律師針對涉案人涉嫌觸犯背信、毀損、妨害電腦使用等罪依法提出告訴。央廣更請司法檢警調機關持續偵辦，就相關涉案人背後有無其他共犯或涉及外力因素追查到底。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今天受訪表示，中國滲透台灣媒體體系不是新鮮事，但這次央廣遭駭的關鍵在於「內部破口」。當攻擊不是直接從外部侵入，而是來自系統內部的滲透，代表這已不只是資安事件，而是認知戰的新階段。也就是中國的目的不在癱瘓網站，而在摧毀公營媒體的公信力，讓社會懷疑資訊是否仍可被信任。

洪浦釗分析，這是中國發動「內外合擊」的混合戰手法，以外部駭攻製造象徵性恐懼，內部滲透削弱信任結構。台灣過去重防假訊息與AI操控，卻忽略了媒體本身就是資訊戰前線。現行《國安法》、《資通安全管理法》仍未涵蓋內部協力與外包漏洞，形成制度性空窗。

他建議，要防止下一次攻陷，政府必須結合法律、資安與內控三道防線，建立跨部會媒體防滲機制。真正的防衛，不是掩蓋事件，而是揭露與教育。唯有讓社會理解滲透的本質，信任才能成為民主最堅固的防火牆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法