    首頁 > 政治

    被控藉勢藉端索賄藥商 王鴻薇助理：烏龍爆料 會正式提告

    2025/10/14 08:58 記者林欣漢／台北報導
    青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（資料照，記者陳逸寬攝）

    媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰昨舉辦記者會，指稱國民黨立委王鴻薇的助理張凱維除涉入黃國昌狗仔集團、兜售偷拍照片，另和資本額十萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用230萬餘元，恐涉犯貪污治罪條例「藉勢藉端勒索」，今（14日）會去北檢主動告發。對此，張凱維今日聲明表示，馬郁雯3人已被證實為烏龍爆料，他會正式遞狀提告。

    張凱維聲明表示，就馬郁雯、陳又新、許譽騰惡意指涉他索賄一事，安進公司昨日已發文澄清，公司皆依照台灣法規營運，且與艾弗行銷並無合作。他確實未代表提案，會正式遞狀提告。

    張凱維說，馬郁雯3人抹黑已被證實為烏龍爆料，他亦嚴正否認柯晨晧律師，因募款不成，挾怨報復王鴻薇委員，於節目胡言亂語，捏造與藥廠提供簡報等相關論述，來指涉參與提案及索賄情事。

