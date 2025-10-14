「大坪頂烏龍爆料」挨批 柯志恩反批市府一條龍攻擊違反行政中立

柯志恩（昨）與市議員許采蓁（中）、邱于軒（右），至大坪頂坪北段保護區會勘。（記者葛祐豪翻攝）

大坪頂的污水工程物料暫置場引起藍綠攻防，高市府強調根據《都市計畫法高雄市施行細則》 ，都市計畫區內的保護區 ，可以做為公用事業設施或土石方堆置處理 ，柯志恩的說法有誤是「烏龍爆料」，；柯志恩今（14日）則批高市府動用全市府資源「一條龍」攻擊，市府小編晚間還要再加班，加發一則圖卡與臉書文章，多個局處及區公所分享貼文，已違反行政中立。

高市府強調，都市計畫區內的保護區可以做為公用事業設施或土石方堆置處理，六都的規定都一樣 。所以大坪頂的工程物料暫置場是合法使用 ，而且現場沒有違法開挖的情形 ，柯志恩的指控都不存在，更非事實 ，建議柯要再去了解一下都計法的相關規定；市府除嚴正表達拒絕抹黑的立場 ，也呼籲政治人物不要為了選舉造勢扭曲事實 ，以免影響市府公共工程的推動及市民權益 。

柯志恩辦公室今天批評說，柯志恩的所有評論，皆基於議員質詢與市府發布過的公開資訊，絕不接受對柯所謂「抹黑」、「為選舉造勢扭曲事實」的不實指控。

柯辦進一步說，高市府粉專13日發兩篇貼文，稱柯志她「烏龍爆料」，但其他非相關局處，包括衛生局、教育局、社會局等多個局處及湖內、永安區、前鎮等公所，都轉發市府貼文，請問大坪頂保護區成「柏油山」，與這些局處何干？合理懷疑這些局處粉專遭府方強迫分享市府貼文，用來攻擊柯志恩，嚴重違反行政中立原則。市府出手不但沒有滅火，反而引來更多質疑，市府臉書甚至「鎖留言」，限定追蹤市府粉專超過24小時的用戶才可留言，堪稱公關災難。

柯志恩辦公室說，網友紛紛留言「113年就完成水保工程，然後今年才送簡易水保計劃？」、「沒有申請就堆放廢土不就是違法行為？」、「合法暫置不用申請，大家緊來去佔位置」，從網友們反應，顯見市民對市府靠著攻擊柯志恩，卻沒說明為何讓廠商「先上車、後補票」，沒有送水保計畫就讓廠商進駐「合法暫置」瀝青刨料、營建廢棄物等行為並不買單。

柯志恩批高市府「一條龍」攻擊，多個局處及區公所分享貼文，違反行政中立。（柯志恩辦公室提供）

