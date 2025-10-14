解析傅崐萁的卸責大戲招數 王婉諭：無法甩鍋中央乾脆向下卸責

王婉諭解析傅崐萁「卸責大戲」的各項手法及目的，並強調傅崐萁「甩鍋到中央行不通，乾脆改成往下甩，卸責給鄉鎮公所」。（資料照）

立法院內政委員會昨（13日）進行馬太鞍堰塞湖災情救災專案報告，國民黨總召傅崐萁在質詢過程大發雷霆，並引述「災害防救法」第10條聲稱，撤離執行單位為鄉鎮市區公所，「別再栽贓花蓮縣政府」。時代力量黨主席王婉諭昨晚在臉書發文，解析傅崐萁「卸責大戲」的各項手法及目的，並強調傅崐萁「甩鍋到中央行不通，乾脆改成往下甩，卸責給鄉鎮公所」。

王婉諭表示，傅崐萁上週在院會總質詢只是「卸責大戲」的第一幕，13日他在內政委員會的質詢就是「這齣續集的開場」，傅將會透過質詢、預算、法案等各種手段，想盡辦法獲得重建經費與重新洗白的機會。

王婉諭表示，藍綠黨團總召平常基本上不質詢，總召要領導整個黨團，平常盯場、授意遠比自己質詢更重要；就算要問，也會挑院會時去問「行政院長」，藉此傳達政治訊號，但這次傅崐萁「急了」，親自跑到內政委員會質詢內政部長。王婉諭提到，由於傅崐萁不是內政委員會的委員，非本委員會委員的質詢時間是8分鐘，但在國民黨籍召委黃建賓的容許下，傅崐萁整整問了28分鐘。

王婉諭解析，傅崐萁首先鎖定「無謂的名詞解釋」，質詢時不斷追問劉世芳「到底是溢流還是潰壩」？事實上發生的就是壩頂溢流，下切壩體80公尺造成潰壩，要把時序上先後弄成「溢流」、「潰壩」二選一，對救災無益，但是對傅崐萁有益，傅想要的就是製造口水戰，讓輿論覺得中央與地方還在爭論名詞解釋，他就成功模糊焦點了。

王婉諭續指，傅崐萁接下來則是「把別人塞進自己一廂情願的故事裡」，傅崐萁追問有關警戒通報、撤離人數、權責劃分、垂直撤離等一連串問題，但他沒有想得到行政機關的答案，他只是想要「描繪自己版本的故事」，所以他只允許官員回答「是或不是」，而非事情全貌。王婉諭表示，在傅崐萁的質詢內，只擷取對他有利的資訊，還可以透過官員片面回覆，來呈現另一種事實。

王婉諭提到，傅崐萁到內政委員會質詢的重頭戲，就是想「向下卸責」．傅崐萁叫內政部、經濟部的官員覆誦《災害防救法》第十條、《水災危險地區疏散標準作業程序》第五條的條文，官員照唸兩次應該負責的是「縣市政府、鄉鎮公所」，卻被傅罵「裝瞎、不識字」。

王婉諭說，傅崐萁要表達的是，「包含軍警消在內，所有的撤離工作，負責執行、指揮的都是鄉鎮市公所，不是花蓮縣政府」。王坦言，她聽到這已是目瞪口呆，原來傅崐萁甩鍋到中央行不通，乾脆改成往下卸責給鄉鎮公所，先不說鄉鎮市政府量能有限，只能執行部分業務，就算是這樣，國民黨籍的光復鄉長，難道是被傅崐萁推出來承擔了嗎？

王婉諭強調，《災害防救法》寫得很清楚，中央、縣市、鄉鎮市，當災害來臨時，大家都有責任，大家是夥伴，不是敵人。而傅崐萁是立委，不是行政官，理論上他的責任是找出問題，結果他用盡力氣，卻只為了替自己的太太徐榛蔚甩鍋。

王婉諭也提及，傅崐萁在質詢最後說：「台灣有一流的國民，五流的政府。」王認為傅說的沒錯，花蓮有一流的人民，卻也有最不入流的政治人物，往後傅崐萁的戲還會繼續演，但是大家最需要重建的不是傅崐萁的政治形象，而是花蓮光復的受災戶。

