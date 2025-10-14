為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮縣府要求中央擬定執行避難計畫 周軒：如同徹底甩鍋

    2025/10/14 07:57 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣府昨引述災害防救法，行文要求政院擬定及執行災害避難收容計畫。周軒批評，這份花蓮縣府公文內容就是要徹底甩鍋，實在是過於誇張。（資料照）

    馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創花蓮光復鄉，花蓮縣府昨（13日）引述災害防救法，行文要求政院擬定及執行災害避難收容計畫。政治工作者周軒批評，這份花蓮縣府公文內容就是要徹底甩鍋，實在是過於誇張。

    周軒昨在臉書發文提到，立法院內政委員會進行馬太鞍堰塞湖災情救災專案報告，國民黨總召傅崐萁跑去質詢，過程大發雷霆，說中央政府都在「栽贓」花蓮縣政府，撤離執行單位是「鄉鎮市區公所」。周軒質疑：「難道光復鄉公所、鳳林鎮公所，不歸你花蓮縣政府管，反而是行政院直接管的？」

    後續花蓮縣政府行文要求政院擬定及執行災害避難收容計畫，周軒貼出公文內容，強調這份公文無疑是在徹底甩鍋，「撤離計劃我們寫不出來，麻煩中央寫；發佈警戒要撤離居民，光復鄉人太多了，縣府公所人不夠，麻煩中央派員直接成立指揮所」；前內政部長李鴻源已經說過，堰塞湖現在幾乎無法用工程手段解決，花蓮縣府現在還在請中央政府用工程手段解決。

    周軒表示，根據民國99年行政院發出的「各級政府災時疏散撤離之作業分工」，擬訂撤離計劃本來就是各縣市政府的責任，當年的花蓮縣長就是傅崐萁。周質疑：「難道十幾年過去了，傅家控制這麼久的花蓮縣府，突然不會寫災害撤離計劃了？」

    周軒認為，依照本屆立院國民黨團的「習性」，他們下一步就是要推動修「災害防救法」，把地方政府的責任全部丟給中央去處理。

    針對花蓮縣政府公文，行政院昨回應，花蓮縣府應是誤解災防法規範，核定縣市地區災害防救計畫是縣市政府責任，且計畫擬定或執行都是地方政府權責。

