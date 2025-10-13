國安局將擴大蒐報中共情資 示警中共恐在九合一大選加大干預

國安局示警，中共可能在明年九合一大選期間加大對台干預力度等作為，國安局將先期完善安維專案規劃。圖為國安局特勤中心「安維八號」聯合實兵演練。（資料照，國家安全局提供）

國家安全局不僅要防杜中共的情工攻堅，國安局透過最新書面報告指出，應對中國近年經濟低迷、官民對立加劇，國安局將擴大發掘對「中」蒐密線索，適時與國際友盟協作。國安局也預警，中共可能在九合一大選期間加大對台干預力度等作為。

國家安全局15日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，書面報告今晚送抵立法院。

國安局書面報告指出，近年來中共藉強化法理、史觀論述、國際傳播、簽署外交聲明文件，並扭曲聯大第2758號決議，在國際間矮化我主權國家地位，並策動親「中」國家，拒絕承認我護照、逕將我外館更名，企圖將我「去國家化」，但國際社會持續加大支持台灣力度。

在中國試圖擴展與非西方國家夥伴關係、加大對我外交打壓力度之際，國安局表示，國安局將深化與各友盟戰略溝通與情報合作，並指導國安情報團隊廣泛蒐集重要情訊，嚴謹研析未來情勢發展趨勢與因應建議。

國安局指出，應對中國近年經濟低迷、官民對立加劇，國安局也將運用多元情戰方式，擴大發掘對「中」蒐密線索，並適時與國際友盟協作，強化對核心目標情蒐作為，即時蒐報中共內密情資。

為了防杜中共情工攻堅活動，國安局表示，將深化國安情報團隊與外部協作機制，擴大政府、國軍、社會等安全防護工作及跨機關聯防應處效能，強化橫向通報、內控機制及反情報宣導成效，確維國家安全及民主體制運作。

九合一大選將於明年登場，國安局指出，中共可能在九合一大選期間加大對台干預力度等作為，國安局將先期完善安維專案規劃，並落實地方基礎調研，機先掌握各項違異常動態，確保選舉順利進行。

針對中共演訓結合網攻，國安局也說，他們將推進多元科技偵照預警能力，輔以AI技術優化情勢預判，同時擴增與政府資安聯防及情傳通聯韌性，助推整體國家安全維護任務；中共聚焦政府施政、兩岸關係、外交及國防軍事議題，對台進行認知戰，國安局將密切統合國安情報團隊，掌握蒐集中共進行認知戰的具體跡證，即時通報府會、權責機關應處。

針對共諜案，國安局說明，中共持續藉「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等方式，對我軍事單位及政府機關進行滲透，今年1月至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%，此外，中共也持續推動促融措施，藉提供我國人在「中」醫療、教育、社保等服務，刺蒐國人個資。

