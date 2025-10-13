為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不是演戲！網友發文介紹賴清德超強醫師學經歷被讚爆

    2025/10/13 23:35 即時新聞／綜合報導
    一名網友在threads發文介紹賴清德的醫師學經歷，文章獲得2萬多人按讚。（資料照）

    一名網友在threads發文介紹賴清德的醫師學經歷，文章獲得2萬多人按讚。（資料照）

    相關新聞請見︰

    獅子會成員參訪總統府突昏倒 總統化身醫師及時協助被讚爆

    國際獅子會成員今（13）日上午參訪總統府時，一名「獅姐」突然昏倒，醫師出身的總統賴清德立刻為她診斷，所幸這名「獅姐」並無大礙，讓在場眾人大讚「還好總統是醫生」。不料卻有網友酸賴清德「演戲」、「隨機救人」，引來一名網友為賴清德打抱不平，發文介紹賴清德超強的醫師學經歷，這篇文也獲得逾2萬人按讚。

    網友「cindyyourmother」在社群平台threads發文說：「賴清德隨機救人都有人要出來罵演戲，你們愛罵我就再多講一次。賴清德是台大復健醫學系畢業，成功大學學士後醫學系和哈佛大學公共衛生學院碩士。他是台灣『少數』同時具備：預防醫學、臨床醫學、復健醫學的醫師。」

    她接續介紹：「雖然當醫生沒有很多年，但有考到超級難考的腎臟內科專科執照，有當住院醫師也有當主治醫師還有總醫師。對，不是只有柯文哲是醫師而已，賴清德半工半讀也是當醫師還當的不錯，只是沒有天天掛在嘴邊而已。」

    這篇迄今已獲2萬2000多名網友按讚，逾1000次轉發。

    有網友留言表示，「舅媽當年主治醫師醫師是賴總統，至今都能聽到媽媽在稱讚當年賴醫師對患者跟家屬都很有耐心。」

    但也有網友堅持認為「這件事怪怪的」，「cindyyourmother」反駁說：「你看又有人來說怪怪的，怪怪的就你們這些人的大腦構造。賴清德從政近30年，一週算五天公務行程就好，至少7800天都在跟人群接觸，總共遇到9個你們也要大驚小怪。」

