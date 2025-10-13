為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吳子嘉多次稱他愛打麻將賭錢欠債！柯建銘不忍了 怒批造謠提告2罪

    2025/10/13 23:36 即時新聞／綜合報導
    民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

    民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

    《美麗島電子報》董事長吳子嘉近期多次在政論節目或直播中談論民進黨立院黨團總召柯建銘，宣稱柯建銘在大罷免後堅持不辭總召是因為他的開銷很大，尤其是染上愛打麻將賭錢這種惡習，導致負債累累。對此，柯建銘決定不再隱忍，13日表示已對吳子嘉造謠提告！

    吳子嘉曾稱，柯建銘搞大罷免失敗後，不像其他黨團幹部請辭是因為他本身開銷很大，而且還有打麻將賭錢的惡習，打一底30萬，輸贏就是90萬底，一場下來可能5、6百萬，因此他負債累累。

    對此，柯建銘13日晚間在臉書PO出刑事告訴狀，上頭可以看到被告為吳子嘉，「作為新聞從業人員，本應善盡媒體之天職，秉持客觀立場，合理查證事實證據，理性評論時事。然被告卻長期以新聞媒體之名，行侵害他人名譽之實，率爾於網路直播節目上，公然侮辱或誹謗他人……」。

    柯建銘表示，「關於吳子嘉多次於直播中對本人之指涉內容，均屬不實捏造，顯係蓄意散播謠言、製造社會紛擾，本人絕不姑息，已於10月3日，向臺北地方檢察署提出加重誹謗及公然侮辱之告訴，特此嚴正聲明。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播