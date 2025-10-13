吳子嘉多次稱他愛打麻將賭錢欠債！柯建銘不忍了 怒批造謠提告2罪

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉近期多次在政論節目或直播中談論民進黨立院黨團總召柯建銘，宣稱柯建銘在大罷免後堅持不辭總召是因為他的開銷很大，尤其是染上愛打麻將賭錢這種惡習，導致負債累累。對此，柯建銘決定不再隱忍，13日表示已對吳子嘉造謠提告！

吳子嘉曾稱，柯建銘搞大罷免失敗後，不像其他黨團幹部請辭是因為他本身開銷很大，而且還有打麻將賭錢的惡習，打一底30萬，輸贏就是90萬底，一場下來可能5、6百萬，因此他負債累累。

對此，柯建銘13日晚間在臉書PO出刑事告訴狀，上頭可以看到被告為吳子嘉，「作為新聞從業人員，本應善盡媒體之天職，秉持客觀立場，合理查證事實證據，理性評論時事。然被告卻長期以新聞媒體之名，行侵害他人名譽之實，率爾於網路直播節目上，公然侮辱或誹謗他人……」。

柯建銘表示，「關於吳子嘉多次於直播中對本人之指涉內容，均屬不實捏造，顯係蓄意散播謠言、製造社會紛擾，本人絕不姑息，已於10月3日，向臺北地方檢察署提出加重誹謗及公然侮辱之告訴，特此嚴正聲明。」

