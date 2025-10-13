中共「國家層級」驅動 國安局：我政府網路每日遭網攻280萬次

國家安全局表示，我國政府網路今年日均遭侵擾數達280萬餘次，並蒐獲150餘萬則中共擾亂我國輿論的網路訊息。（示意圖，路透檔案照）

中共常以網攻對台進行認知戰，散播假訊息。國家安全局表示，我國政府網路今年日均遭侵擾數達280萬餘次，並蒐獲150餘萬則中共擾亂我國輿論的網路訊息；國安局指出，中共網駭行動由國家層級指導驅動，並由解放軍、國安、公安體系分別主導，藉由軍民融合及公私協作機制組建網路民兵與民間網駭側翼。

國家安全局15日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，書面報告今晚送抵立法院。

國安局書面報告指出，中共密集對我國網駭竊資與威懾，我國政府網路服務網（GSN）今年迄今，日均遭侵擾數達280萬餘次，駭攻行動鎖定我國政府、關鍵基礎設施、產業供應鏈，希望監控我施政動態、對外合作及敏感技術資訊。

國安局表示，相關網駭行動主要由國家層級指導驅動，除「系統性」網攻我醫療體系，攻勢已延伸至國防、外交、通訊、能源等領域，潛藏蒐情及操控我關鍵基礎設施的雙重企圖；戰術方面由解放軍、國安及公安體系分別主導，藉由軍民融合及公私協作機制組建網路民兵與民間網駭側翼，運用社交工程、漏洞攻擊等駭侵手法，企圖潛伏竊資。

國安局說，中共網駭戰略是運用「隱蔽滲透」及「政治操作」等兩手策略，相關行動除進行情報竊取外，並結合暗網、論壇及媒體傳散偽冒文件，動搖我國人對政府網防信心。

中共擾亂我國輿論方面，國安局指出，今年來國安情報團隊共計蒐獲爭議訊息150餘萬則、異常帳號1萬0800餘組，以論壇、臉書為主要傳散管道，中共多採「以台打台」、「二次加工」手法，透過官媒、網路水軍與融媒體等多層次途徑，對台傳散攻訐政府及揚「中」、疑美訊息，謀加劇我內部對立。

國安局表示，中共尤其會藉由異常粉專，以知名電影或動畫為素材，運用AI技術二次創作產製迷因式影音，操作「台美關稅談判」、「漢光演習」、「罷免投票」及「能源政策」等議題爭訊，並利用異常帳號於我輿論場域擴大渲染影響國人認知。

