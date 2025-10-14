扯！花蓮縣府爆10/13派人造冊「9/21不同意撤離」 災民眼尖發現氣炸

13日爆出花蓮縣府派人造冊，請當地長輩填寫，但被眼尖民眾發現造冊內容竟然是「不同意撤離」，時間甚至是9月21日。（圖翻攝自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流釀災，重創下游光復鄉，大批災民怒批縣府事前根本沒有通知撤離，但徐榛蔚縣府和在地的國民黨立委傅崐萁到現在還極力甩鍋給中央，災民看傻眼。沒想到現在又爆出更加荒唐的事，縣府週一（13日）竟然派人造冊，請當地長輩填寫，但被眼尖民眾發現造冊內容竟然是「不同意撤離」，時間甚至是9月21日，企圖營造是民眾自己不想撤離的假象，讓輿論又一次炸鍋！

本週一，有民眾在地方臉書社團「花蓮光復人」上傳影片，後續被社友轉發至Threads，進一步引發外界熱議。影片中可以看到，一位疑似鄰長的阿姨拿著一疊造冊文書正在填寫，一旁的女子仔細看上頭的內容發現不對勁，指著文書上的日期用台語問該名阿姨「這怎麼會是9月21？現在已經（10月）10幾號了餒！」，阿姨顯然沒搞懂狀況，表示「它那個隨便印的啦，我怎麼知道？他們（應為村幹事或更上面的縣府人員）明天就要來跟我收了啊。」

女子接著質疑「這樣不對啊，這偽造文書餒！上面怎麼會是寫9月21？現在才來問，現在已經幾號了？10月13了耶！」，阿姨則說「我也不知道，他們拿來我就發下去（填寫）啊」。接著旁邊一名男子的聲音出現，也跟著質疑「怎麼會拿9月21的？」，女子搭腔「9月21那時又沒有來通知（撤離），不行這樣啦！這我不要參加，這不行，這是9月21，他們又沒有叫我們撤離，也沒有跟我們說收容的事，你現在才要做這個造冊怎麼對？這樣不行啦！」，男子接著直言「這要去反應」。

阿姨總算也覺得不妥，表示要將這些造冊文件退回去。女子忍不住怒斥縣政府，「現在才來通知這些，之前都沒做的東西，現在才要來補文件，這怎麼對？我們現在做什麼事情都要精明一點，不能隨便就被他們騙，聽他們在那邊隨便講……這早就要做的東西，現在才來做……鄰長歹勢蛤！」

轉發的網友透露，經了解造冊的內容為「9月21日村民已簽不同意撤離」，卻到本月13日才派人去造冊，要不是有眼尖民眾發現不對勁，估計有多位長輩都被匡去簽署。其他網友得知此事後氣炸，「這是把鍋甩到災民身上？是災民自己不離開的？」、「這也太扯了吧」、「聽對話內容，文件日期寫9/21，今天是10/13，就算要造冊，但這個日期也完全不對，這要叫人簽不是很怪嗎？」、「再對上傅崐萁今天在立院質詢所說的，甩給鄉鎮區公所，大概知道為何今天要鄉民簽這個9/21的了」、「鄰長年紀感覺很大了，蠻可憐的被上面要求去跟鄰民簽偽造的，都不知道犯法了」、「到底還會有多少誇張的事情？太扯」、「可能覺得花蓮老人家不會錄影存證吧，花蓮王就是吃人夠夠！」

