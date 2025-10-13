大坪頂柏油山、鳳山水庫光電板「連2翻」 他笑柯志恩打到藍營自己人

無黨籍議員張博洋，笑柯志恩在大坪頂瀝青案、鳳山水庫光電板案「連兩翻」。（取自張博洋臉書）

高雄藍營接連踢爆大坪頂違法暫置瀝青、鳳山水庫光電板破壞濕地；結果大坪頂案傳出有藍營民代積極介入協調，鳳山水庫光電板更是前市長韓國瑜核可設置！高市無黨籍議員張博洋今酸柯志恩，是不是對光頭造型的人有意見？招招針對自己人！

張博洋指出，前陣子美濃大峽谷案，柯志恩見獵心喜跑去現場扮演揭弊使者，卻被發現身邊跟著違法地主、柯卻完全狀況外？

但柯志恩還學不會教訓，這禮拜捲土重來，左腳跟著議員邱于軒狠踹高雄大坪頂被違法堆置瀝青變成「柏油山」、右手跟著同黨立委陳菁徽鬼扯保育濕地被放光電板。

張博洋表示，結果大坪頂柏油山這案，是因小港污水接管工程刨除後，業者依法暫時堆置，當時曾為了這案8度奔波協調，就是國民黨某為在地議員。

至於鳳山水庫光電板就是整個故事最好笑的部分，設置許可證要發的話，須設在水源水質保護區或飲用水取水口一定距離外， 108年5月的設置許可是前市長韓國瑜發放的，故事講完了。

張博洋說，一天之內連兩翻，看到都笑了，請問柯委員是對這款特色造型（光頭）的男人、有什麼特別的意見嗎?他質疑柯志恩想複製當年韓流500天坑，結果反而幫自己人挖坑。

張博洋（圖）想問柯志恩，是否對光頭造型者有意見?（翻攝臉書）

