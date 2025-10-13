傅崐萁搬災防法稱撤離由鄉公所負責別扯縣府 張育萌列同法條狠打臉！

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（記者田裕華攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流，重創下游光復鄉，災情已經過去20天，在地立委兼國民黨立院黨團總召傅崐萁還在極力幫老婆徐榛蔚甩鍋中央，週一（13日）質詢時頻爆粗口、跳針嗆內政部長劉世芳等官員，讓外界看了直搖頭。台灣青年世代共好協會理事長張育萌忍不住嘲諷，傅崐萁在那邊罵「台灣有一流的國民、五流的政府」，事實上放眼整個台灣最符合傅崐萁這種說法的就是徐榛蔚的花蓮縣府。

立法院內政委員會13日進行「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，傅崐萁再次批評中央9月22日發布紅色警戒，要求包括光復在內等鄉公所在一天之內從撤離600人增加到8000多人不合理，而且撤離執行單位為鄉鎮公所，中央別再栽贓給花蓮縣府；他還痛斥中央救災荒腔走板，地方政府疲於救災還要對付謠言，最後以一句「台灣有一流的國民、五流的政府」作結。

請繼續往下閱讀...

對此，張育萌13日深夜在臉書發文，「傅崐萁為了替徐榛蔚開脫，已經從法盲淪為文盲，連數字都從2開始數……傅崐萁今天又在立法院發飆，逼官員在備詢台像小學生一樣朗讀法條，傅崐萁跳針說《災害防救法》第35條第2項明確寫『縣府無法因應災害時，中央應主動派員協助』，講得好像內政部要24小時待命，全台灣哪裡有天災人禍，就要像超級英雄一樣水來土掩。我就問傅崐萁，哪有人法條從第2項開始讀的啦？同一條第1項開頭就寫，『鄉公所無法處理災害時，縣府應主動協助』。」

「台灣整個防災體系責任分工很清楚：縣府就是主責單位，要督導鄉公所執行撤離疏散；只有在縣府需要幫忙時，才向中央求援。照傅崐萁的說法，如果光復鄉公所執行撤離，是中央直接指揮，那要花蓮縣府幹嘛？花蓮縣府的民政處、消防局、社會處，通通可以原地解散了，不用造冊、不必開會，乾脆連班都別上了。」

張育萌接著說：「堰塞湖災後已經20天，紅色警戒遲遲無法解除，唯一的原因就是『撤離計畫卡關』。哪有縣府要中央逼，才願意寫撤離計畫的？還真的有，就是花蓮縣。中央前進協調所進駐花蓮半個月，農業部、原民會、消防署、水利署和國軍全部在陪花蓮縣府慢慢耗……花蓮縣府陸續提了兩次撤離計畫，昨天中央好不容易達成共識，都準備要簽核了。結果一覺起來又不一樣了。花蓮縣行研處長陳建村今天突然改口，又扯說『撤離有困難』。」

「我不拐彎抹角，問題卡在哪？就是現在人間蒸發的徐榛蔚啦。每次討論撤離計畫——跟災民最相關的事，縣府都只派局處長，討論半天也沒人能承諾，縣長從頭到尾都搞失蹤。現在好不容易討論出版本，只差徐榛蔚簽名，她又拒簽。最扯的是，花蓮縣府竟然還直接說，以後堰塞湖災害通通由中央來撤。陳建村竟然還說得出，希望中央直接『跳脫災防法框架』……到底是誰給花蓮縣府勇氣，要求中央直接無視人間律法？」

最後張育萌怒斥：「徐榛蔚是縣長欸，結果災後到現在，神隱到像傳說生物。講白了，徐榛蔚就是一句話：不想扛、不想簽、不願意負責。傅崐萁痛罵台灣有『一流的國民、五流的政府』，最符合的就是花蓮縣府！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法