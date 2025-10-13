藍委王鴻薇助理張凱維涉向藥廠索賄 台灣安進深夜2點回應

青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。被指涉的藥商13日深夜最新回應，強調營運合乎台灣法規營運，對事件不便評論。（記者陳逸寬攝）

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰今天聯合記者會，指控國民黨立委王鴻薇的助理張凱維，涉嫌透過行銷公司，以「假提案真索賄」方式，向跨國生技醫藥大廠的在台分公司「台灣安進藥品公司」索取公關顧問費230多萬元。該公司深夜最新回應2點，首先強調公司依台灣法規營運，且與該行銷公司並無合作，對事件不便評論。

馬陳許等人指控，張凱維疑似透過資本額僅10萬元的艾弗行銷傳媒公司，向台灣安進藥品公司提案，但企劃內容涉及立委職權，以及索取公關、顧問等費用230萬多元，「假提案真索賄」，恐涉犯貪污治罪條例，並質疑王鴻薇是否授意等。

請繼續往下閱讀...

對於此事，台灣安進今日深夜提供最新回應2點，第1點是台灣安進依照台灣法規營運，並對所有合作夥伴及供應商維持嚴謹的公司治理標準。第2點為台灣安進與該公司（艾弗行銷）並無合作，因此不便進一步評論。

該爆料今延燒整日，王鴻薇已將張凱維停職調查，並認為相關指控子虛烏有，對方含沙射影抹黑她。張凱維則批該記者會是為了政治選舉，殃及無辜的惡劣手段，澄清自己在傳媒公司無職位，也沒有前往台灣安進提案，將提告捍衛個人名譽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法