    政治

    館長靠X健保快倒要去中國看病 張雅琴：要去快去別講那麼多

    2025/10/14 01:06 即時新聞／綜合報導
    館長近日在直播中批評台灣健保快倒，他在考慮要去中國看病治療。（資料照）

    館長近日在直播中批評台灣健保快倒，他在考慮要去中國看病治療。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢近日在直播中批評台灣健保快倒，他在考慮要去中國看病治療。被稱為「女戰神」的年代主播張雅琴，13日在新聞台直言「要去就去，不用講那麼多」，引發網友討論。

    館長日前透露自己身體亮紅燈，先是腦部血管萎縮，又有心悸、心律不整等狀況，一檢查還發現有中風危機等。他12日在直播中又稱，他現在有嚴重的胃食道逆流，影響到心臟和呼吸，最近一直跑醫院。接下來館長開始批台灣醫療量能嚴重不足，表示台灣健保快要倒了，宣稱｢大陸不用打，再過10年，我們搞不好去求中國中央幫忙台灣」。

    館長接著稱，他有意去中國的醫院體驗他們的醫療，計畫帶團隊去拍攝，「去聽一聽那邊醫療進步到什麼程度，心臟科、腦科、腸胃科都看一遍，順便和醫生聊當地醫護情況，搞不好可以弄一個醫院把我醫好的直播。」

    對此，張雅琴13日酸：「館長最近突然開始唉，說心臟有問題，胃有問題，腸子也有問題，然後說我決定要去中國，你不用講那麼多，講那麼多幹嘛？要去中國就去中國，在那邊講一堆，在那邊講說要看看中國醫療很進步，要來拍個影片，真的不必這樣啦，要去就去了。」

    粉專「打馬悍將粉絲團」轉發張雅琴的評論，引發網友熱議，「快出發！這麼嚴重不快點去可不行啊，耽擱不了啊」、「假鬼假怪，真的要滾快滾」、「中國醫保除了不會倒之外，連器官捐贈，接下來殯葬業都是一條龍服務，比台灣進步而且有效率」、「要去趕快去，去了就不要回來了」、「這麼嫌棄健保就不要用」、「要去就去啦，不用在那麼唱衰台灣」。

