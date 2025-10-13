為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台禁止組團赴中！小三通變「散進團出」 連假台金機位一票難求

    2025/10/13 21:59 記者吳正庭／金門報導
    金門縣議員董森堡。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員董森堡。（記者吳正庭攝）

    金門縣議會今進行縣府「金門地區連續假日及週末期間往返金廈小三通與金門－台灣航線疏運計畫」專案報告，無黨籍縣議員董森堡說，縣府未提供客源數及占比，報告的「分析」失真。他說，連續假期台金機位一票難求，金門鄉親和中轉國人不應變成「網內互打（互相排擠）」對象。

    董森堡指出，我國禁止旅行社組團赴中國旅遊，但有大量散客搭機至金門中轉，經小三通至中國成團，導致連續假期台金機位一票難求。

    董森堡說，請中央正視小三通「散進團出」的存在，協助解決金門交通難題！並建議縣府「建立數據驅動與航權運能管理」、思考「旅宿優惠、套票優惠」、「包位措施」、「補貼加班機預算轉為鼓勵航空公司增班」。

    金門縣府說，一票難求源於「需求突發性集中」與「運能彈性不足」交互作用。解決之道是供需分離：從需求端引導分流（居民保留、鼓勵離峰）、提高供給端彈性、制度端整合；改進因應方案是提前彙整旅運需求、包位機制、積極爭取及加班機資訊透明。

    董森堡說，縣府提出的「需求端分析」有在地居民、觀光旅客、台灣觀光客3大旅客群體，卻未提供客源數據及占比，如何談解決之道的「從需求端引導分流」？

    他說，內政部統計，金門小三通去年元旦到今年6月30日入出境共222萬6269人次，國人（台商、台幹、赴中旅客與金門居民）182萬2269人次，佔總入出境81.85%；中國客36萬222人次，佔16.18%。國人是主力。

    1名女性資深旅行社負責人直言，航空公司根據市場需求開出班機，若沒有大批台灣中轉旅客，台金空中航線開不出那麼多的航班數。

    金門縣政府觀光處長許績鑫接受質詢。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府觀光處長許績鑫接受質詢。（記者吳正庭攝）

    針對台金對外交通，副縣長李文良（中）於議會針對日前到連江縣考察新台馬輪提出說明。（記者吳正庭攝）

    針對台金對外交通，副縣長李文良（中）於議會針對日前到連江縣考察新台馬輪提出說明。（記者吳正庭攝）

