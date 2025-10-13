踢爆王鴻薇助理藉勢藉端向企業索賄 馬郁雯：14日赴北檢主動告發

馬郁雯與青年監督聯盟陳又新、許譽騰13日召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（記者陳逸寬攝）

媒體人馬郁雯今天（13日）與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰召開記者會，爆料張凱維以國民黨立委王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端向企業索賄，並質疑王鴻薇可能在背後指揮。隨後張凱維發聲，稱相關指控皆為子虛烏有，為捍衛個人名譽，將進行提告；王鴻薇也反批馬郁雯等人含沙射影抹黑她，但同時她又說張凱維已先行停職並接受行政調查，被外界酸切割。馬郁雯得知張凱維喊告後，在社群宣布明天（14日）就會去北檢主動告發，好好調查張凱維，以及釐清王鴻薇有沒有授意甚至指揮。

馬郁雯今天在臉書發文，「針對我早上的爆料，王鴻薇表示張凱維先停職接受調查；張凱維則表示自己在這家行銷公司，無任何職位、亦無任何親屬於該行銷公司任職，更無代表該公司前往提案。我們有明確的消息來源，確信為真，此案從頭到尾就是張凱維主導，如果張凱維清清白白沒有涉入此案，為什麼王鴻薇要他停職？張凱維為什麼不正面回答是否認識該行銷公司的負責人？該案是不是你主導？」

她接著說：「我公開質疑張凱維在此案的角色就是門神，藉勢藉端索賄，我真的很好奇，一個只有資本額十萬的公關公司，能夠承諾舉辦公聽會、記者會等這些委員提案的實質權力來源。張凱維現在辯解，他本人不是簡報的提案人員，真的是笑死人，政治人物沒有親自上門索賄就不算索賄？這間公關公司就是張凱維的白手套，不用等張凱維提告，我們將在明天（10/14）上午8：45就會主動向北檢告發，請檢察官調查張凱維在本案中的角色為何？背後有沒有立委王鴻薇的縱容甚至指揮？張凱維不用跟我解釋，先去好好跟檢察官解釋清楚即可。」

