國民黨主席選舉》盧秀燕輪流招待6人嘗小吃 網見菜單驚：真正吃貨

台中市長盧秀燕（左）笑稱，選舉快結束了，吃得越來越豪華。（記者黃旭磊攝）

國民黨將於18日週六舉行黨主席選舉，台中市長盧秀燕今晚招待候選人卓伯源，在北屯區小滬春吃北方麵食，週三還將招待候選人蔡志弘，到西區吃飪室咖哩 ，6名候選人全被盧秀燕招待過小吃，盧秀燕說，「我很愛吃啦，平常都叫Uber」，難得親自到店裡來吃。

國民黨黨主席6名候選人中，盧秀燕從9月21日起，先後招待郝龍斌、羅智強、鄭麗文及張亞中，吃米糕、肉圓、牛肉麵、上海菜，本週再招待卓伯源及蔡志弘吃北方麵食及咖哩，地區依序為西區、南區、西屯、南屯、北屯及西區，菜色及地區全不同，民眾列出「盧媽媽小吃」名單誇讚「真正的吃貨。」

請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，大家都知道她喜歡吃，平常都是叫Uber，愛吃上海菜的蔥油拌麵，就像台灣的切仔麵一樣，只要最簡單的拌麵做的好吃「這家店就不錯。」

盧秀燕先招待郝龍斌吃西區「彩鳳米糕」，25日招待羅智強吃南區「台中肉圓」及「台中肉員」，30日招待鄭麗文吃西屯區「可口牛肉麵」，再來是10月8日招待張亞中吃南屯區「滬舍餘味」，盧秀燕笑稱，因為選舉快結束了，吃得越來越豪華。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法