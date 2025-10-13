鄭麗文嘉義市拉票 打出「黃敏惠牌」

國民黨主席候選人鄭麗文（左二）呼籲黨員投票支持她。（記者王善嬿攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今天到嘉義市拜票時打「黃敏惠牌」。鄭麗文受訪時表示，最近她有來嘉市拜會市長黃敏惠，她跟黃在立法院同事過，黃當過多屆市長，得到非常高評價，嘉市在黃領導下表現可圈可點，對於女性能夠扛起一片天，大家都很有信心，也希望大家都能支持女性的黨主席。

黃敏惠帶領市府團隊前往美國參訪，今天未出席鄭麗文造勢活動。鄭麗文今天傍晚先跟前黃復興黨部主委季麟連、前嘉市議員陳文齡等人餐敘，席間嘉義三角點美術館代表許耀華贈送寶刀，由許與季麟連合贈給鄭麗文，祝福鄭披荊斬棘，選戰一路順利。

陳文齡說，6位黨主席候選人都有優點，希望選出最佳人選帶領國民黨，希望選完不要分裂，大家目標是希望政黨輪替，兩岸和平，不要有戰爭。

鄭麗文隨後到埤仔頭王靈宮出席由嘉市中華眷村文化發展協會協辦的「嘉義團結之夜」，逾百位支持者到場，嘉市議員黃思婷到場表態支持鄭麗文，黃說，她與鄭同為女性，希望鄭當選黨主席後，為黨帶來創新與不一樣思維。

鄭麗文宣講時說，國民黨拚經濟、保護台灣，嘉義人前副總統蕭萬長一生為台灣奉獻，提出兩岸共同市場構想，然而民進黨卻要把台灣掏空，把護國神山台積電送人，這次選舉至關重要，現在台海兵凶戰危，民進黨為奪取政權，將台灣推向戰火也在所不惜。

鄭麗文說，前總統馬英九執政8年期間，國防預算每年約3千億，如今居然為4倍之多，賴清德總統向美國承諾國防預算在2030年前達到GDP的5％，這個天文數字，我們怎麼付的起？

鄭麗文表示，台灣的國防預算一天比一天高，台海卻越來越危險，所以不是花錢就可以買到安全，兩岸合解合作和平的引信在哪？唯有國民黨可解開，讓我們年輕人不需要上戰場。

鄭麗文強調，國民黨最重要責任是確保兩岸和平，唯有和平才有活路、唯有和平才有未來，大家期待國民黨脫胎換骨、新人新氣象，國民黨必須要贏，重新站起來，扛起歷史重任，她最有戰鬥力、行動力、論述最強，呼籲黨員支持她，帶領國民黨2028年下架民進黨。

國民黨前黃復興黨部主委季麟連（右）合贈寶刀給黨主席候選人鄭麗文（中），祝福鄭披荊斬棘，選戰一路順利。（記者王善嬿攝）

