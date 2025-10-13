立委台中考察 中市府爭取國一銜接高鐵特區

中市爭取包括國一銜接高鐵特區等，盼中央支持。（圖：市府提供）

立法院交通委員會今考察台中重大建設，台中市副市長黃國榮指出，高鐵台中站地區坐擁中台灣三鐵共構交通優勢，台中市府正研議國道一號增設交流道、延伸連接高鐵特區的可行方案，以紓解地區車流並提升整體運輸效率，盼中央全力支持推動；率隊考察的立法院副院長江啟臣等允諾協助中央資源挹注。

立法院交通委員會今台中考察多項交通建設，黃國榮指出，高鐵台中站是台中重要門戶，鄰近台74線、國道1號與國道3號，且捷運綠線匯集於此，人潮與車潮日增，造成道路容量與設施負荷日益沉重，市府盼中央支持經費補助，協助改善道路瓶頸與整體交通動線。

請繼續往下閱讀...

黃國榮指出，交通局正推動高鐵特區整體交通規劃，包括建議中央統籌辦理台74線匝道拓寬及增設連接高鐵台中站二樓之匝道，分流接送車流、調整交通管制策略及新闢聯外道路、強化交通疏導等相關措施可分散聯外車流、減輕平面道路壅塞，並為未來大型開發預作交通準備。

交通局長葉昭甫另指出，水湳轉運中心緊鄰國道及台74線，地理位置優越，預定明年完工啟用，市府已預留大客車專用道銜接國道空間，並辦理「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」案，若能與國道一號（大雅至南屯段）拓寬工程併行施作，將能提升通勤與轉運效率。

葉昭甫指出，高鐵特區聯外道路、水湳轉運中心國道客運專用道及烏日轉運中心的改善計畫，均涉及中央多個部會權責，期盼中央與地方攜手合作，共同打造高效率的交通環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法