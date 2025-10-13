為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立委台中考察 中市府爭取國一銜接高鐵特區

    2025/10/13 19:59 記者蘇孟娟／台中報導
    中市爭取包括國一銜接高鐵特區等，盼中央支持。（圖：市府提供）

    中市爭取包括國一銜接高鐵特區等，盼中央支持。（圖：市府提供）

    立法院交通委員會今考察台中重大建設，台中市副市長黃國榮指出，高鐵台中站地區坐擁中台灣三鐵共構交通優勢，台中市府正研議國道一號增設交流道、延伸連接高鐵特區的可行方案，以紓解地區車流並提升整體運輸效率，盼中央全力支持推動；率隊考察的立法院副院長江啟臣等允諾協助中央資源挹注。

    立法院交通委員會今台中考察多項交通建設，黃國榮指出，高鐵台中站是台中重要門戶，鄰近台74線、國道1號與國道3號，且捷運綠線匯集於此，人潮與車潮日增，造成道路容量與設施負荷日益沉重，市府盼中央支持經費補助，協助改善道路瓶頸與整體交通動線。

    黃國榮指出，交通局正推動高鐵特區整體交通規劃，包括建議中央統籌辦理台74線匝道拓寬及增設連接高鐵台中站二樓之匝道，分流接送車流、調整交通管制策略及新闢聯外道路、強化交通疏導等相關措施可分散聯外車流、減輕平面道路壅塞，並為未來大型開發預作交通準備。

    交通局長葉昭甫另指出，水湳轉運中心緊鄰國道及台74線，地理位置優越，預定明年完工啟用，市府已預留大客車專用道銜接國道空間，並辦理「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」案，若能與國道一號（大雅至南屯段）拓寬工程併行施作，將能提升通勤與轉運效率。

    葉昭甫指出，高鐵特區聯外道路、水湳轉運中心國道客運專用道及烏日轉運中心的改善計畫，均涉及中央多個部會權責，期盼中央與地方攜手合作，共同打造高效率的交通環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播