陪卓伯源吃北方麵食 被問子弟兵「挺郝」盧秀燕手指他

台中市長盧秀燕（左）被問子弟兵「挺郝」，左手指向國民黨主席候選人卓伯源。（記者黃旭磊攝）

國民黨將於週六（18日）舉行黨主席選舉，台中市長盧秀燕今晚陪候選人卓伯源在北屯區小滬春大啖北方麵食，席間，記者提問北屯區立委（黃健豪）為郝龍斌舉辦宣傳說明會，由於黃健豪被另一候選人羅智強封為「盧媽3子」，黃健豪也發文稱「覺得世代交替重要的人，會建議投給羅智強，覺得安心可靠重要的人，建議投給郝龍斌」，被外界懷疑為挺郝信號。

盧秀燕聽到提問後，低頭吃蔥油拌麵，左手指向著卓伯源讓他發表意見，未多做回應。卓伯源則說，立委幫候選人他都支持，每個人各有因緣，黨內都是優秀同事，誰幫誰都支持，這是共同前進力量。

請繼續往下閱讀...

至於記者提問黨內出現一些疑似中共操弄選情聲音，盧秀燕繼續幫卓伯源夾菜沒說話。

卓伯源表示，境外勢力介入選情沒有證據不敢多說，但有很多是AI偽造的影片，內容講得非常離譜，對選舉絕對不是正面，希望大家不要偽造影片，若是AI偽造，在影片左上或左下角會標明「AI偽造」，看到就不要點選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法