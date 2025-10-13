批國民黨推5大國安惡法幫中國開後門！吳思瑤：被中共介選不值得同情

民進黨政策會執行長吳思瑤（右）今召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書，國安修法刻不容誤」記者會，晚間在臉書發文進一步批評。（記者羅沛德攝）

國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭境外網軍攻擊，卻批評民進黨推動國安修法是用來打擊迫害在野黨。民進黨政策會執行長吳思瑤今在民進黨召開記者會後，晚間在社群發文進一步批評，國民黨主席選舉被中共黑手介入，完全不值得同情，國民黨不支持民進黨的「國安法案」就算了，居然還提出一堆暗助中共介選的「反國安」惡法，挖牆腳開後門。

吳思瑤表示，國民黨主席選舉有中共的黑手介入，完全不值得同情，因為國民黨不支持民進黨的「國安法案」就算了，居然還提出一堆暗助中共介選的「反國安」法案，挖牆腳開後門。民進黨提出反制境外勢力介選的國安法案包含「國家安全法修正案」、「反滲透法修正案」、「兩岸條例、港澳條例修正案」、「資通安全管理法修正案」、「國籍法修正案」。

吳思瑤也盤點藍白提出的五大「國安惡法」，包括放寬中配身分證6改4的入籍年限，加速洗人口影響投票的「兩岸條例第17條修正案」；大開不在籍投票的偏門、有利外力破壞選舉公正性的「不在籍投票法」「公民投票不在籍投票法」；幫助中天取得萬年執照，紅媒配合中共認知作戰不受管控的「衛星廣播電視法修正案」；讓公投綁大選起死回生，製造選舉混亂的「公民投票法第23條修正案」；縮短選前民調禁制期（10天改3天），有利假民調影響選舉的「選罷法第53條修正案」。

吳思瑤指出，國民黨主席候選人郝龍斌、「戰鬥藍」召集人趙少康這幾天重砲批評中國遙控支持特定候選人，就應該支持完善法制加以防堵，但若只圖自己的黨內選舉利益，卻視國家利益於無物，不敢修法向中國說不，「那我只能說，敗有餘辜。輸不足惜！」

