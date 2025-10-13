趙少康控中國介入藍營主席選舉 蔡正元、邱毅質疑他是CIA間諜

蔡正元（右）、邱毅（左）跳出來砲轟趙少康。（資料照）

國民黨將於本月18日舉行主席改選，網內互打越來越火熱。候選人郝龍斌日前控訴遭「境外」網軍攻擊抹黑，挺郝的前中廣董事長趙少康也直指所謂「境外」網軍就是來自中國，呼籲國安單位介入調查，今天（13日）又召開記者會公布疑似中國網路介選藍營主席戰的相關數據，引發外界熱議。針對此事，親藍陣營內部有不少親中派出聲砲轟，前立委蔡正元、邱毅甚至質疑趙少康是美國中情局（CIA）的間諜！

針對趙少康指控中國介入國民黨主席選舉，蔡正元今天在臉書發文，「趙少康你知道你在說什麼嗎？說批評他談『中共介入』的名嘴就是『紅統名嘴』，怎麼啦？老趙也學會了『抹紅』的把戲？如果依『趙氏邏輯』，中共不『制止』就是『縱容』，中共『縱容』就是『介入』，那你趙少康是不是CIA的人？黎智英是『親近』CIA的人，趙少康是『親近』黎智英的人，所以趙少康也是『親近』CIA的人，是這樣的邏輯嗎？」

隨後邱毅也在臉書附和蔡正元，「剛聽蔡正元狠批趙少康，聽得真爽，好像血都熱了起來，早該有人這麼罵他了。在台灣，這些外省權貴作威作福習慣了，自以為還是政治金童，特愛擺出高人一等的優越感。活該有像蔡正元這樣的狠人，替台灣人民好好的教訓修理他。……其實很多人說他是CIA間諜，剛才蔡正元也如是批他。蔡正元說，他跟黎智英一夥，惺惺相惜，狼狽為奸，所以他的話也不值一駁。說真格，他的話都是水分，沒有乾貨，也不好駁。」

對此，政治工作者周軒今晚PO文表示，「邱毅、蔡正元，現在開始說趙少康可能是CIA的間諜。可是不久以前，有一批人說沈伯洋也是CIA的間諜。這真的蠻神奇的，是不是有一股勢力，只要做的事情不符合他們的目標，就直接把你扣成『CIA間諜』？其實我蠻想問一下，讓『CIA間諜』代表國民黨選正副總統的朱立倫，有什麼看法。」

