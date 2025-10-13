「工程」調「民政」！基隆市府人事惹議 張之豪：難怪公務員大逃亡

議員張之豪批評基隆市長謝國樑不尊重文官專業，人事大亂調是基市府（圖）最大危機。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議員張之豪今（13日）傍晚在臉書發文指出，新聞報導基隆市政府「捷運工程科」7名雇員中，有5人被市長謝國樑借調到市長室及其他科室服務；張之豪指出，謝國樑不尊重事務官、公務人員的專業，文官調派毫無章法，有多少公務員被這樣的領導管理，搞到心灰意冷，才會屆齡申請退休，公務員出現大逃亡，他認為基隆市政府現在最大的危機。基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府借調流程皆依法合規，依循往例比照前市府辦理。

張之豪指出，謝國樑要養人，要放親信，都不是不可以，但市長要遵守幾個原則；包括尊重事務官、公務員的專業，幕僚仍應佔市府缺（而非中央計劃型預算的缺），技術、專業職缺不應該放政治幕僚。

請繼續往下閱讀...

他批評，謝國樑上任以來，人事大風吹就算了，很多文官調派根本是毫無章法、亂調。從「都市發展」調去「教育」，把「工程」調去「民政」，這些文官辛勤研究半輩子的專業領域，培養起來多不容易，被這樣亂調，市政這樣能好好推動嗎？這也是為什麼，基隆市政府屆齡退休的人如此多，幾乎是全員大逃走。

另外，基隆市政府所以會大幅流失計劃型經費，其中，就是過去基隆市申請中央計劃，所請來的人，不見得在好好執行自己領薪水該做的工作。張之豪說，這些計畫執行低落，中央給你錢，你做不出來，明年就不能再給你一樣的錢，市長不可能不懂。基隆市政府不斷哭窮，但，經費減少，是來自基隆市政府把中央的錢來亂花，然後，被抓包了，怪不得人。

最後，基隆市就已經說自己沒錢了，捷運工程科逾半的人員，被市長找去當秘書，都不是做捷運相關的工作。也難怪基隆捷運的進度 ，原地踏步。張之豪說，2023年，謝國樑臉書上寫的。他自己也知道「基隆捷運人力有限」，結果還把不相干的親信幕僚，都塞進捷運工程科佔缺，不做基隆捷運的事。

基隆市政府有多少市府公務員被這樣的領導與管理，搞到心灰意冷。他認為，這才是基隆市府真正的危機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法