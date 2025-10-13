台南選地給輝達不適合開會？南市府批網紅扭曲 「應先Google再發文」

沙崙智慧綠能科學城的投資環境與周邊設施完善，是推薦給全球大廠落地投資的首選。（台南市政府提供）

輝達海外總部因進駐北士科卡關，南市府積極爭取落腳台南，盤點多處合適基地提供輝達設海外總部，卻遭KOL（網紅）惡意批評台南選地「那是蓋工廠的地方，不是開會的地方」。南市府今回應，呼籲有心人勿刻意扭曲。

有KOL在社群上質疑台南所提供輝達設立海外總部的地點全屬工業用地、遠離市中心，批評「那是蓋工廠的地方，不是開會的地方」，甚至指出「外商環境最重要的是夜生活環境，要有酒吧、夜店…」。南市府強調，台南不只提供適合輝達設置海外總部的地點，也提供台灣最完整的AI產業條件，有心人勿貶損台南、以管窺天，刻意貶損台南市政府招商的努力。

依據經發局招商資料，在盤點的所有投資標的中，市府首要推薦沙崙智慧綠能科學城A1區（武東段276-1產業專用區）作為優先招商據點，甚至輝達未來進駐的AI科技辦公室等招商影片都做好了。沙崙A1基地則早在1999年即定位為「產專區」，為全台唯一結合高鐵、產業、學研與智慧交通的AI聚落，周邊還有提供工程人員的國際雙語學校。

經發局指出，沙崙A1基地非傳統工業區，緊鄰高鐵台南站，交通便捷，且鄰近中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大臺南校區等重要學研單位，屬於以高科技及研發創新為核心的產業專用區，該基地由市府自行主導招商，投資環境與周邊設施完善，特別適合國際大廠設立企業總部、研發中心或營運據點。南科F、G區則可供企業設立研發中心、辦公空間與複合使用，土地用途具高度彈性，符合高科技與知識型產業需求。

經發局指出，請散播不實訊息的KOL「有空可以來台南走走，不要只會用Google Map看圖說故事」、「先Google一下再發文」：南科年產值已超越竹科，形成台灣南部科技走廊。從南科到沙崙的產業鏈涵蓋半導體、AI運算、綠能、智慧交通等領域，產業聚落完整、科研能量雄厚，是全台最具成長動能的科技城市。

