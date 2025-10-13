為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市115年總預算送議會審議 歲入歲出雙創新高

    2025/10/13 18:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市115年總預算送市議會審議，歲入歲出編列雙創新高。（市府提供）

    新竹市115年總預算送市議會審議，歲入歲出編列雙創新高。（市府提供）

    新竹市政府「115年度總預算暨附屬單位預算案」今送請新竹市議會審議，歲入編列467.27億元、歲出437.16億元，均為歷史新高。市府表示，新竹市近年人均繳稅全國第一，長期以來上繳稅額配回率僅3.5%，為全國最低。新版《財政收支劃分法》將地方稅收貢獻度納入考量，使竹市統籌分配稅款獲得提升，這是對竹市長期不公平待遇的補償。

    主計處指出，歲入歲出賸餘30.11億元，除部分用以償還以前年度債務外，主要考量本次中央分配地方一般性及計畫型補助款，多屬暫列性質，最終仍須以115年度正式核定數為準，為避免因財政收支劃分法修正繼而調升本市財力等級，導致原編數與實際核定數差異過大須改以市款支應，故保留部分經費以為因應。

    主計處表示，交通改善方面，市府明年度預算將優化市區公車系統，補助業者升級電動低地板公車、擴增智慧站牌與候車亭、提高公車業者營運成本及司機薪資補貼等，以穩定市區公車營運並提升服務品質。另將持續增設YouBike站點及購置一般及電輔車，鼓勵低碳運輸。為紓解商圈交通壅塞，也將建置智慧交控系統，透過車流偵測及導引設備，縮短行車時間。也將持續闢建人行道、通學步道，以及推動六甲橋拓寬等重要交通建設，更已開始啟動重啟R1道路相關規劃。

    教育文化方面，明年預算編列0至6歲育兒津貼加碼1000元所需經費，補助公私立幼兒園設班及延長照顧服務及建構平價優質幼教環境，也將全力推動市立圖書館新總館及新（整）建校舍工程，優化運動設施與校園網路環境，各項藝文展覽活動，打造優質教育與文化場域。

    明年將發放「愛老津貼」每人1萬元，並透過提高敬老卡及愛心卡點數及使用範圍，讓長輩及身心障礙市民都能享有更優質的福利服務。另，擴充長照與共餐據點及服務、增設公共托育、規劃興建赤土崎親子館等，實現從小到老的全方面社福。此外，市府也將自115年起將擴大療育訓練補助對象，由現行0至未滿6歲延長至未滿18歲。

    市府也推動「雙城振興策略」及「振興經濟消費金計畫」，透過刺激內需、活絡商圈，以及帶領參與國際食品展等海外活動拓展新市場，行銷在地產業品牌，帶動新竹市整體經濟與產業持續朝正向發展。此外市府首度編列里長公務電動機車及各里12萬元基層建設費，協助基層更即時服務市民。

