基隆新市政大樓圖利建商？謝國樑臉書發文、廉政平台記者會釐清

基隆市政府今天下午3時臨時召開記者會，對於新市政大樓是否如外界流傳建商換回一棟樓，政風處長李國正指出，那是後面才要處理的問題，現在言之過早。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑昨天（12日）深夜在臉書發文，針對外界關切、民進黨議員質疑的新市政大樓澄清說，他已經主動成立廉政平台，召開2次會議，確保新市政大樓開發案合法、公平招商。今天下午3時再開記者會，由基隆市政風處長李國正說明、都市發展處科長凌家斌列席，希望釐清外界疑慮。相關公辦都更案進度，可到基隆市政府都市發展處網站廉政平台透明專區，檢視會議內容。

基隆市政府昨晚新聞群組並無廉政平台記者會的預告行程，今天中午12時突然出現在市府新聞群組，媒體記者本來以為謝國樑出面對外說明，不料，卻由李國正對外說明廉政平台運作原則。

招商顧問公司在2025年4月22日說明會中，多位朝野議員到場關心。顧問公司在會中提出新市政大樓建設經費約51億元，新市政大樓開發量體不含車位約1萬7700坪，行政辦公面積約5900坪，業者分回1萬1000坪。

至於外界關心的新市政大樓的樓地板分配面積、權利變換，李國正說，外界的心聲市府都聽到了，非常願意傾聽外界各種指教。目前新市政大樓公辦都更案進度已到公開閱覽結束，即將對外公告招商。

李國正表示，樓地板面積等權利變換「那是後面才要處理的問題」，權利變換有相關都更法令的規範，並非外界所說有多少樓地板面積要分給建商、建商可以換回一棟樓等，現在說這個都還太早，後續一切會依法令審查，請各界放心。

李國正指出，法務部在2016年因應國內公共工程需要，訂定廉政平台實施計畫，計畫公告實施迄今，中央已執行37案、地方53案，合計90案，總金額高達2兆1501億餘元。基隆新市政大樓廉政平台開過2次會，會議內容可上官網搜尋。

