為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基隆新市政大樓圖利建商？謝國樑臉書發文、廉政平台記者會釐清

    2025/10/13 18:25 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府今天下午3時臨時召開記者會，對於新市政大樓是否如外界流傳建商換回一棟樓，政風處長李國正指出，那是後面才要處理的問題，現在言之過早。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府今天下午3時臨時召開記者會，對於新市政大樓是否如外界流傳建商換回一棟樓，政風處長李國正指出，那是後面才要處理的問題，現在言之過早。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑昨天（12日）深夜在臉書發文，針對外界關切、民進黨議員質疑的新市政大樓澄清說，他已經主動成立廉政平台，召開2次會議，確保新市政大樓開發案合法、公平招商。今天下午3時再開記者會，由基隆市政風處長李國正說明、都市發展處科長凌家斌列席，希望釐清外界疑慮。相關公辦都更案進度，可到基隆市政府都市發展處網站廉政平台透明專區，檢視會議內容。

    基隆市政府昨晚新聞群組並無廉政平台記者會的預告行程，今天中午12時突然出現在市府新聞群組，媒體記者本來以為謝國樑出面對外說明，不料，卻由李國正對外說明廉政平台運作原則。

    招商顧問公司在2025年4月22日說明會中，多位朝野議員到場關心。顧問公司在會中提出新市政大樓建設經費約51億元，新市政大樓開發量體不含車位約1萬7700坪，行政辦公面積約5900坪，業者分回1萬1000坪。

    至於外界關心的新市政大樓的樓地板分配面積、權利變換，李國正說，外界的心聲市府都聽到了，非常願意傾聽外界各種指教。目前新市政大樓公辦都更案進度已到公開閱覽結束，即將對外公告招商。

    李國正表示，樓地板面積等權利變換「那是後面才要處理的問題」，權利變換有相關都更法令的規範，並非外界所說有多少樓地板面積要分給建商、建商可以換回一棟樓等，現在說這個都還太早，後續一切會依法令審查，請各界放心。

    李國正指出，法務部在2016年因應國內公共工程需要，訂定廉政平台實施計畫，計畫公告實施迄今，中央已執行37案、地方53案，合計90案，總金額高達2兆1501億餘元。基隆新市政大樓廉政平台開過2次會，會議內容可上官網搜尋。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播