郝龍斌不是中國的選擇！李明哲：他們沒想到有被反噬之日

中國國民黨主席選舉18日投開票，候選人郝龍斌連日揭露遭到「境外網軍」攻擊；戰鬥藍召集人趙少康更呼籲中共不要介入，國安單位應調查。台灣人權工作者李明哲表示，中國介入台灣事務，國民黨一直是得利者，特別反映在選舉結果上，利益得多了，當然也就麻痺了，趙少康、郝龍斌或許從來沒想到自己也會有被反噬的日子。

李明哲發文指出，面對中國力量鋪天蓋地的介入，他們展現出來的「大義凜然」態度，並不是真的擔憂中國介入台灣政治。如果擔憂，他們就不會全面反對「數位中介法」、「外國代理人法」等抵抗中國干預台灣政治的法案。

李明哲質問，國民黨是中國介入影響的「受害者」嗎？並不是。他們對中國的介入非常了解，本來就是在這樣的利益結構中。所以附和中國宣傳的館長，被中國國民黨奉為上賓，當成是青年楷模。上中國宣傳機器《央視》，協助中國訴求「民族主義」的區桂芝被國民黨推薦，擔任課審會審查委員，幫中國政府監督台灣的教育。

李明哲分析，趙少康、郝龍斌之所以開始「正視」中國對台灣的介入，只是他們無法理解，中國力量為何不是支持自己？他們希望用實力證明：自己才應該是中國的選擇。

李明哲說，中國網路上有一段對中國人普遍性格很深刻的描述。中國很多人樂於批判特權人士，不一定是真正在乎「公平正義」，很多時候只是怨恨為什麼自己沒有特權。而趙少康、郝龍斌這些言必稱「中國人」的政治人物，只是充分展現出部分中國人的性格罷了。他們並不想改變中國勢力對台灣政治的影響，他們只是覺得為何不是支持自己罷了。

