    首頁 > 政治

    力挺鄭麗文選國民黨主席 國小校長李俊興：不能把禮義廉恥拿掉

    2025/10/13 18:34 記者蔡文居／台南報導
    國民黨黨主席候選人鄭麗文（右三）受邀在台南市議員盧崑福服務處舉辦見面會，南市新興國小校長李俊興（右二）出席力挺。（記者蔡文居攝）

    國民黨台南市議員盧崑福今天下午邀請國民黨黨主席候選人鄭麗文在安平服務處舉辦見面會，現場有數百名支持者出席，南市南區新興國小校長李俊興也出席力挺。李俊興表示，他擔任校長時，竟然有人要把「禮義廉恥」拿掉，他認為可以把旁邊的「蔣中正」3字拿掉，但不能把「禮義廉恥」拿掉。

    李俊興表示，他再1年多就要退休了。社會一定要有公平和正義，他擔任校長時，竟然有人要把「禮義廉恥」拿掉，他認為可以把旁邊的「蔣中正」3字拿掉，但不能把「禮義廉恥」拿掉；你可以去中化，不要中國共產黨，但不能去中華文化。

    他表示，現在課綱改成這樣，過去如果不好，如何培養出在座這麼多優秀人才？為了彰顯台灣主體意識，結果把中華傳統文化都抹滅掉，太可惜了！

    他說，非常欣賞鄭麗文據理力爭，今天他有請假，原本要找幾個校長一起來，結果沒人敢來，他笑稱現在執政黨比以前更恐怖。感謝盧議員給他這個機會上台，說一說心裡也痛快一點，強調他沒有罵政府，只是罵政策。

