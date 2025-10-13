強調台灣不要戰爭 鄭麗文：花錢買武器做什麼？

國民黨黨主席候選人鄭麗文（前右）表示，台灣不要戰爭，花這麼多錢買武器要做什麼？（記者蔡文居攝）

國民黨黨主席候選人鄭麗文今天在台南表示，台灣不要戰爭，花這麼多錢買武器要做什麼？把這些錢投資在健保、孩子身上，讓孩子讀書都不用錢，長輩看病不用錢，不好嗎？不要把錢推我們台灣的孩子上戰場當砲灰。

國民黨南市議員盧崑福今天下午邀請鄭麗文在安平服務處舉辦見面會，現場有數百名支持者出席。盧崑福說，他和鄭麗文並無交情，今天才第一次和鄭麗文見面，但對她的理念十分認同。

鄭麗文表示，未來當選黨主席，她將是行動黨主席，坐鎮南台灣，要用團結的國民黨來對付分裂的民進黨。台南已經不再是鐵板一塊了，已經在鬆動了，民心思變，我們要把南台灣贏回來，把台南贏回來。

鄭麗文表示，這次國民黨主席選舉，黨員的心聲求新求變，國民黨要脫胎換骨、振衰起敝，要讓所有人對國民黨刮目相看，我們不但要團結國民黨，還要團結藍白及所有的在野陣營，因為我們才是真正台灣的主流聲音。

鄭麗文說，誰要戰爭？戰爭最倒楣的就是台灣，國民黨要讓國際社會了解，台灣不要戰爭，投資和平才會是永遠的贏家，投資戰爭會是永遠的輸家。花這麼多錢去武器是要做什麼？這些錢投資在全民健保不好嗎？長輩看病不用錢，投資勞保照顧勞工，投資在我們孩子的身上，孩子讀書都不用錢，不好嗎？我們把錢花在台灣的孩子身上，不要把錢推我們台灣的孩子上戰場當砲灰。國民黨要站起來保護台灣，拚和平、拚經濟，只有國民黨才做得到。

議員盧崑福邀請鄭麗文在安平服務處舉辦見面會，現場約有數百名支持者出席。（記者蔡文居攝）

