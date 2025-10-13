為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    狗仔跟監為打擊賴清德選情？ 黃帝穎曝1件事讓黃國昌最重判10年

    2025/10/13 16:41 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌「養狗仔」爭議持續延燒。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨主席黃國昌「養狗仔」爭議持續延燒。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨主席黃國昌「養狗仔」爭議持續延燒，今天（13日）又被媒體踢爆，其豢養的狗仔團早在2023年就曾長期跟監現任總統府秘書長潘孟安超過半年的時間，是為搜集時任總統候選人賴清德選情不利的資料，最常跟監的地點還是民進黨中央黨部。對此，律師黃帝穎再次跳出來質疑黃國昌跟監政敵的資金來源，若真的收受中資、港資來蒐集對賴清德不利之資訊企圖影響選情，那麼將涉違《國安法》及《反滲透法》，刑責上升最重10年徒刑！

    黃帝穎今天在臉書發文痛批黃國昌大踩法律紅線，《鏡報》今報導，黃國昌及狗仔的工作群組內早在2023年4、5月，就開始討論跟監潘孟安的細節以及做法；初試啼聲之作，就是拍到潘孟安找『諸羅山人』方寬敏到賴清德競選辦公室看風水的照片。『跟監潘孟安其實只是要收集對賴清德不利的資訊及證據！』黃國昌屢次迴避養狗仔跟監的資金來源問題更凸顯金源可疑，大量跟監的狗仔費用，恐不只週刊估的千萬元，黃國昌錢從哪來？」

    黃帝穎指出，「依據大法官釋689號解釋，『新聞自由』保障是新聞採訪者的追訪，黃國昌指揮狗仔政治跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受『新聞自由』保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為，至少涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法，處5年以下徒刑。若港資中資資助狗仔進行跟監，涉違國安法及反滲透法，最重10年徒刑。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播