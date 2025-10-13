狗仔跟監為打擊賴清德選情？ 黃帝穎曝1件事讓黃國昌最重判10年

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」爭議持續延燒。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」爭議持續延燒，今天（13日）又被媒體踢爆，其豢養的狗仔團早在2023年就曾長期跟監現任總統府秘書長潘孟安超過半年的時間，是為搜集時任總統候選人賴清德選情不利的資料，最常跟監的地點還是民進黨中央黨部。對此，律師黃帝穎再次跳出來質疑黃國昌跟監政敵的資金來源，若真的收受中資、港資來蒐集對賴清德不利之資訊企圖影響選情，那麼將涉違《國安法》及《反滲透法》，刑責上升最重10年徒刑！

黃帝穎今天在臉書發文痛批黃國昌大踩法律紅線，《鏡報》今報導，黃國昌及狗仔的工作群組內早在2023年4、5月，就開始討論跟監潘孟安的細節以及做法；初試啼聲之作，就是拍到潘孟安找『諸羅山人』方寬敏到賴清德競選辦公室看風水的照片。『跟監潘孟安其實只是要收集對賴清德不利的資訊及證據！』黃國昌屢次迴避養狗仔跟監的資金來源問題更凸顯金源可疑，大量跟監的狗仔費用，恐不只週刊估的千萬元，黃國昌錢從哪來？」

黃帝穎指出，「依據大法官釋689號解釋，『新聞自由』保障是新聞採訪者的追訪，黃國昌指揮狗仔政治跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受『新聞自由』保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為，至少涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法，處5年以下徒刑。若港資中資資助狗仔進行跟監，涉違國安法及反滲透法，最重10年徒刑。」

