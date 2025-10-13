國民黨主席之爭 投縣副議長潘一全：郝龍斌當選就退黨

鄭麗文（右）上月拜會南投縣議會副議長潘一全。（資料照）

國民黨主席之爭越演越烈，黨內支持態勢也分歧，總統大選時曾表示「侯當選就一輩子吃素」的南投縣議會副議長潘ㄧ全，今天又在臉書貼文，強調若郝龍斌當選黨主席，就是他退黨的時候，藍營政治人物除潘一全僅南投市長張嘉哲表態，張則支持郝龍斌。

潘一全是南投縣國民黨政治人物中，對大選最勇於表態，總統大選期間表態，侯友宜當選總統就吃素一輩子後，上月下旬鄭麗文來議會拜訪，他邀集多位議員與鄭見面拍照，更在臉書批評一群老人要把國民黨主席選舉搞臭，今天更在臉書貼文指若郝龍斌當選，也就是他認為國民黨沒有希望，是他該退黨的時間了。

請繼續往下閱讀...

很多藍營支持者對潘一全再度為選舉說重話意見很不一樣，有人認為鄭麗文當選主席黨的未來才有疑慮，有人則贊同要鄭當選，有年輕的力量加入，國民黨才有希望。

目前南投縣鄉鎮長較多為國民黨籍，但目前僅南投市長張嘉哲公開表態，10月7日郝龍斌先後到草屯、南投與黨員座談，張嘉哲都有到場，並在臉書貼文支持郝龍斌。郝龍斌當天是在草屯鎮公所5樓演講廳座談，草屯鎮代會主席陳文忠、縣農會總幹事曾明瑞都有出席，但去年11月才加入國民黨的草屯鎮長未到場，也未表態黨主席支持人選，他說，會去投票，但不會表態。

南投縣議會副議長潘一全在臉書表態，若郝龍斌當選黨主席，就是退出國民黨的時刻。（圖擷自潘一全臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法