柯志恩批大坪頂非法堆置廢料 高市府：請委員再了解都計規定

國民黨立委柯志恩質疑高雄小港大坪頂非法堆置工程刨除物料，高雄市政府今重申暫置場是根據都市計畫法高市施行細則，6都規定都一樣，呼籲政治人物不要為選舉造勢扭曲事實，並透過圖卡質疑柯志恩不懂相關規定。

高市府聲明，大坪頂污水工程物料暫置場是根據都市計畫法高雄市施行細則，都市計畫區內的保護區可做為公用事業設施或土石方堆置處理，6都規定都一樣。

市府強調，大坪頂工程物料暫置場是合法使用，且現場沒有違法開挖情形，柯志恩委員指控都不存在、更非事實，建議柯委員再去瞭解一下都計法相關規定。

市府說，除嚴正表達拒絕抹黑的立場，也呼籲政治人物不要為了選舉造勢扭曲事實，以免影響市府公共工程的推動以及市民權益。

民進黨高市議員黃彥毓則指出，該案曾有藍營民代居中協調，酸柯志恩的烏龍爆料打到自家人。柯志恩今強調，對於大坪頂堆置廢料爭議，她不問黨籍、只問事實，如果市府認為民代協調、關說是違法，那就該公事公辦；她認為該案水保計畫沒送就堆置，等於先上車後補票，對此狀況她不問黨籍、只想問事實真相。

柯志恩今再偕同邱于軒、許采蓁等市議員，到大坪頂坪北段保護區會勘，她強調，從頭到尾的疑問都是為何依據衛星空拍圖，這塊保護區可在沒申請任何相關水保計畫情況下，整片林地「憑空消失」，讓大坪頂變成「大禿頂」，並堆置廢瀝青與營建廢棄物。

對於高雄市政府質疑抹黑，為了選舉造勢扭曲事實，柯志恩反嗆絕不接受，反而想請問高雄市政府，到底是誰在幫業者解套？

