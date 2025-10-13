批柯志恩以盜採砂石案抹黑高市府 翁達瑞：智仁勇都缺

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞），痛斥國民黨立委柯志恩缺乏「智仁勇」。（資料照）

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（13日）在臉書發文，痛斥國民黨立委柯志恩以盜採砂石的案件抹黑高雄市政府、民進黨立委賴瑞隆，直指她完全缺乏「智仁勇」。

陳時奮臉書指出，柯志恩在高雄找到盜採砂石的農地，取了「美濃大峽谷」這樣誇張聳動的名稱，然後再造謠背後是高雄市府掩護盜採砂石，業者還有民進黨立委撐腰。

不過，實際情況是業者已被高雄市府罰款並送辦，地主則是韓粉市議員助理，與綠委毫無關係。陳時奮說，雖然柯志恩的造謠被確認是造假，但她還是繼續抹黑民進黨。

陳時奮表示，在柯志恩主持的記者會上，有高雄市議員謊稱賴瑞隆與砂石業者熟識，讓賴瑞隆氣到跳腳，在立法院直接找柯志恩對質，柯對此只敢狡辯賴瑞隆的名字不是她說出來的，顯見她知道抹黑賴瑞隆不對，但有沒勇氣認錯道歉，後續還倉皇搭電梯離開，是為「無勇」。

陳時奮認為，柯志恩和賴瑞隆都是立法委員，雖然黨派不同但經常會碰面，但如今她只是因為賴瑞隆可能也會參選高雄市長，就對其造謠抹黑，無疑是對立院同僚「不仁」。

陳時奮說，面對賴瑞隆質問時，柯志恩把抹黑的責任推給一起出席記者會的市議員，明明自己是抹黑記者會的獲利者，卻不願承擔責任，此舉則是對黨內同志「不仁」。

陳時奮指出，柯志恩負責主持抹黑記者會，卻狡辯她沒親口說出賴瑞隆的名字，用同樣的邏輯推測，假如柯志恩扶著梯子讓他人偷摘水果，被逮後也會辯稱自己沒親手偷摘水果，顯然是缺乏智慧，不知有共犯這個法律觀念。

陳時奮透露，他曾揭發柯志恩涉及學術抄襲，柯對此揚言提告還求償1000萬，最後檢察官裁定不起訴，沒想到柯志恩繼續委託律師發出聲明，再次對他展開司法威脅。

陳時奮說，經過那次交手後，他知道柯志恩有「賊比人惡」的習性，因此打從心裡瞧不起她，這次看到柯志恩抹黑賴瑞隆後，自己更加瞧不起如此缺乏「智仁勇」的政治人物。

