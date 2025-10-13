卓榮泰「點頭」回應財劃法議題 行政院證實將提院版修法

面對媒體詢問行政院是否會提財劃法修正行政院版時，行政院長卓榮泰朝向媒體「很確定地點頭」，但未再多作說明即步入會場。（記者王藝菘攝）

新版財劃法爭議，立院藍綠黨團本會期都提出「財劃法」修法，國民黨團還預告將速審。行政院長卓榮泰今（13）日出席活動面對媒體詢問是否會提行政院版草案時，他雖未受訪，但「點頭」回應。政院人士證實，財劃法將提出政院版修正草案，副院長鄭麗君已邀集相關部會做最後討論，至於何時送立法院審議尚未定案。

政院人士表示，卓揆今天中午與民進黨團七長及各委員會召委、政策小組召集人召開行政立法協調會報，主要聚焦總預算審查議題，但也討論到財劃法修法，卓揆特別向與會的民進黨立委表示，媒體今天堵訪問到財劃法是否提院版時，他點了點頭，意味著行政院將提出院版修正草案。

不過，行政院本會期提出30項優先法案，並未包括財劃法，卓揆上月與民進黨立委分批召開便當會時，也未鬆口提院版修正案。對此，政院人士解釋，當時有公式錯誤的問題，導致約345億元無法完全分配，這部分要國民黨先處理，不要讓民眾誤以為，行政院要幫忙修法。

至於目前的修法進度，該名人士指出，鄭麗君已召集財政部、主計總處等相關部會，在做最後討論，其實財劃法版本一直都有做動態調整，「要提版本，很快就有了，所以沒什麼問題」。

對於修法方向，他表示，卓揆多次強調要建立一個可長可久的財劃法，也關注城鄉失衡、分配不公的問題，加上最近有民進黨立委提到的計算方式，因此包括土地、人口、農業、稅制等各個權重指標，都會納入修法考量。

