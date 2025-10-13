大溫台僑國慶晚會 駐溫哥華台北辦事處長：盼台、加、兩岸3贏

駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣，在大溫台僑聯合會提出她的國慶心願。（駐加特約記者張伶銖攝）

我國駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣在參加大溫台僑聯合會慶祝國慶晚會時，吐露國慶心願。她說，希望外商能持續投資台灣，明年度國防預算能夠在立法院順利通過，能捍衛自己的國家達到台海和平的目標；她表示，這些心願恰巧讓台灣和加拿大關係緊緊相扣。

劉立欣說：「加拿大是再生能源的強國，我們希望發展替代能源以供應半導體產業和工商的需求，加拿大也是AI的強國，加拿大軍艦巡航台海，就是為了維護台海和平和區域穩定」。她希望未來一年，台灣、兩岸議題和加拿大這三方面均能得到三贏局面。

請繼續往下閱讀...

大溫台僑聯合會10日舉辦慶祝中華民國（台灣）114年國慶的僑界餐會，席開50桌，有超過500人參加，加拿大聯邦執政黨及反對黨均派國會議員參加，分別是聯邦自由黨國會議員白恩斯（Parm Bains）及張瑋麟（Wade Chang），以及聯邦保守黨國會議員范博愛（Tako van Popta）。多名不分黨派的卑詩省議員及市議員均應邀參加，一同慶祝國慶。

主辦單位在現場對來賓播放最近1年在爭取國際支持台灣加入國際組織、以及爭取國際支持維持台海和平等內容的影片，同時還介紹台灣科技發展，以及台灣體育健兒在國際發光發熱的情況。

其中一段影片帶台下觀眾重溫台灣棒球隊去年擊敗日本贏得世界棒球12強冠軍的感動時刻，當隊長陳傑憲出現在大螢幕時，台下鴉雀無聲，大家眼睛盯住螢幕，有家長向身邊的子女介紹，去年台灣棒球隊的表現如何大快人心。

劉立欣說，今年7月時，台灣U18女壘隊在「2025加拿大盃女壘邀請賽」勇奪冠軍。這是我國繼2023年奪冠之後，再度榮登冠軍寶座。她指出，當台灣女壘奪冠時，台灣隊和巴西隊、烏克蘭隊一同尬舞，場面令人感動。她感謝白石同鄉會會員自發買票前往為台灣女壘隊加油、當啦啦隊。

此外，她提到，今年總共舉辦3場《看不見的國家》（Invisible Nation）電影播放會，這是一部由美國導演葛靜文執導的紀錄片，記錄了台灣前總統蔡英文在任期間的故事，聚焦台灣的民主轉型、性別平權以及應對地緣政治壓力的努力。她說，透過《看不見的國家》，讓更多加拿大人知道台灣國際處境如何艱難。並感謝主辦電影播放會的Team Taiwan Club、北美洲台灣婦女會溫哥華分會、僑務顧問林雷津，以及卑詩省Courtney市長Bob Wells。

張瑋麟與同為自由黨的國會議員一同上台，他以宜蘭腔台語致詞，表示感謝大溫台僑聯合會共同主席黃宗芹邀請他來「吃飯」；他現在每天努力在國會推動法律事務，台灣給予他力量、緣分、堅持和溫暖，加拿大則是給他舞台，讓他能回饋社會及服務人民。

張瑋麟表示，他是台灣和加拿大共同培養出的，相信如果大家能團結，不分信仰，不分背景，加拿大將會愈來愈好，台灣也會愈來愈受到尊敬。

大溫台僑聯合會的國慶晚會有500多人參加，認桌踴躍情況更甚往年。雖然有不少台灣移民10日之前回國參加國慶活動，但很多人買票囑咐朋友或是子女參加，表達對台灣的支持。

台灣棒球隊去年擊敗日本奪得世界棒球12強賽冠軍，到現在仍令人感動。（駐加特約記者張伶銖攝）

聯邦執政黨2名國會議員白恩斯及張瑋麟上台致詞，張瑋麟是宜蘭出生的台灣囝仔。（駐加特約記者張伶銖攝）

大溫台僑聯合會共同主席黃宗芹（左）接受聯邦保守黨國會議員范博愛（中）帶來的保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）賀詞，並與劉立欣（右）合影。（駐加特約記者張伶銖攝）

大溫台僑聯合會舉辦的國慶晚會場面盛大，加拿大三級政要出席踴躍，大溫台僑聯合會3名共同主席黃宗芹、謝明珠和張健理與來賓合切蛋糕。（駐加特約記者張伶銖攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法